© Foto: Richard Drew - APGreg Abel geht bei seiner ersten großen Übernahme als neuer Berkshire-Chef direkt ins Risiko. Der Konzern setzt auf eine Erholung des US-Immobilienmarkts.Berkshire Hathaway setzt unter dem neuen CEO Greg Abel erstmals ein milliardenschweres Ausrufezeichen - und wettet dabei ausgerechnet auf den angeschlagenen US-Immobilienmarkt. Der Konzern übernimmt den Hausbauer Taylor Morrison für 6,8 Milliarden US-Dollar in bar. Einschließlich Schulden wird das Unternehmen dabei mit rund 8,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Berkshire zahlt 72,50 US-Dollar je Aktie und damit einen Aufschlag von 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Der Deal zählt zu den ersten großen strategischen Übernahmen unter …Den vollständigen Artikel lesen
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