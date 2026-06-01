Für viele Selbstständige gehört das häusliche Arbeitszimmer zum Alltag und steuerlich ist es oft ein wichtiger Faktor. Entscheidend ist, wie die Kosten dokumentiert werden. Wer hier nachlässig ist, riskiert, dass das Finanzamt den Abzug streicht. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich Klarstellungen zur steuerlichen Behandlung von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer getroffen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Anforderungen Selbstständige erfüllen müssen, um entsprechende Kosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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