Steigende Bestattungskosten rücken die Sterbegeldversicherung wieder stärker in den Fokus der Beratung. Doch wie leistungsfähig sind die aktuellen Angebote? Eine Analyse von Franke und Bornberg zeigt: Wirklich überzeugende Tarife sind rar, die Bestnote wird nicht erreicht. Die Sterbegeldversicherung gehört nicht zu den Themen, die Versicherungsmakler in der Beratung üblicherweise an erster Stelle ansprechen. Entsprechend fristet sie eher ein Nischendasein. Wer jedoch erlebt hat, welche finanzielle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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