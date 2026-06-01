Linz (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftliche Entwicklung in Ungarn zeigt sich stabil, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation liege trotz eines leichten Anstiegs derzeit bei lediglich 2,1%. Zu Jahresbeginn habe die Teuerungsrate noch 3,3% betragen. Für das Jahr 2026 werde aktuell eine Inflation von rund 3,3% erwartet. Damit würde die Preisentwicklung trotz der jüngsten Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt weiterhin innerhalb des Zielbands der ungarischen Nationalbank (MNB) bleiben. Dieses Zielband liege bei einer Inflationsrate zwischen 2% und 4%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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