Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Was bleibt nach einer Woche Hoffen und Bangen im Iran-Konflikt? Unsicherheit, so die Analysten der Helaba.Die Nachrichten seien teilweise widersprüchlich und eine endgültige Lösung sei nicht erreicht. Ungeachtet der zuletzt spürbar gesunkenen Ölpreise bestünden zudem die Zinserhöhungserwartungen weiter. Zwar seien die Wahrscheinlichkeiten von Zinserhöhungen vor allem für den weiteren Verlauf des Jahres etwas reduziert worden, bezüglich der EZB sei eine Zinserhöhung in diesem Monat zu etwa 90% eskomptiert. Heute richte sich der Fokus neben dem Krieg und den Kriegsfolgen vor allem auch auf die in vielen Ländern anstehenden Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de