Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio drosselt das Tempo seiner Expansion auf ausländischen Märkten und damit vor allem in Europa, um sich stärker auf den chinesischen Heimatmarkt zu konzentrieren. Offenbar soll es vor Ende 2027 keine Modellaktualisierungen und keine neuen Batterietauschstationen geben. Auch wenn der mittlerweile berühmte "China Speed" immer wieder als Begründung für das Erstarken der chinesischen Automobilindustrie herangezogen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net