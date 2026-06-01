Original-Research: The Platform Group SE & Co. KGaA - from First Berlin Equity Research GmbH



01.06.2026 / 10:47 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to The Platform Group SE & Co. KGaA Company Name: The Platform Group SE & Co. KGaA ISIN: DE000A40ZW88 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 01.06.2026 Target price: 19,00 Euro Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 19,00.



Zusammenfassung:

The Platform Group hat Rekordergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht, die unsere Schätzungen übertrafen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 51% auf €243 Mio. (FBe: €219 Mio.), während das AEBITDA bei €21,8 Mio. lag (+37% im Jahresvergleich). Damit ist TPG auf dem besten Weg, seine Prognose für 2026 zu erreichen (Umsatz: €1 Mrd.; AEBITDA: €70-80 Mio.). Der Krieg im Iran hat sowohl die Fremdkapitalkosten als auch die Vertriebskosten erhöht, was die TPG-Führung dazu veranlasst hat, aktiv an der Reduzierung der Bankverbindlichkeiten zu arbeiten und den Fokus stärker auf die Logistikkostensenkung zu legen. Zwei wichtige Hebel zur Senkung der Logistikkosten sind: (1) die Steigerung des durchschnittlichen Bestellvolumens (derzeit: €128; +2% im Jahresvergleich) und (2) die weitere Auslastung des zentralen Lagers in Gladbeck. TPG hat mehrere Term Sheets für die Finanzierung der AEP-Transaktion vorliegen, die derzeit geprüft werden. Zudem sind noch einige Abschlussbedingungen offen, doch das Management rechnet mit einem Abschluss Ende des 2. Quartals oder Anfang des 3. Quartals. Wir haben unsere Schätzungen für die Fremdkapitalkosten angehoben, was zu einer erhöhten WACC-Schätzung von 11,1% führt (zuvor: 10,7%). Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein gesenktes Kursziel von €19 (zuvor: €20). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: >600%).



First Berlin Equity Research has published a research update on The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A40ZW88). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 20.00 to EUR 19.00.



Abstract:

The Platform Group published record Q1 results, which exceeded our estimates. Revenue rose 51% y/y to €243m (FBe: €219m) with AEBITDA coming in at €21.8m (+37% y/y). This puts TPG well on track to meet its 2026 guide (revenue: €1bn; AEBITDA: €70m - €80m). The war in Iran has increased both the cost of debt and distribution costs, prompting TPG brass to work on actively reducing bank liabilities and place more focus on logistics. Two key levers for reducing logistics costs are: (1) increasing average order volume (currently: €128; +2% y/y); and (2) further increasing usage of the centralized warehouse in Gladbeck. TPG has several term sheets for the financing of the AEP deal on the table, which it is currently evaluating. There are also several closing conditions which are still outstanding, but management expect completion in late Q2 or early Q3. We have increased our cost of debt estimates, leading to an increased WACC estimate of 11.1% (previously: 10.7%). An updated DCF model yields a reduced price target of €19 (previously: €20). We maintain our Buy rating (upside: >550%).



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Herr Gaurav Tiwari

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