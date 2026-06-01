© Foto: Richard Drew - APNeue Angriffe am Persischen Golf treiben Öl und Renditen. Doch KI-Fantasie, starke Exporte und höhere Gewinnschätzungen halten die Aktienmärkte nahe Rekordständen.Die globalen Aktienmärkte notieren nahe Rekordständen. Der Boom rund um künstliche Intelligenz stützt die Stimmung, obwohl neue Angriffe im Persischen Golf die Hoffnung auf eine schnelle Wiederöffnung der Straße von Hormus dämpfen. Brent-Rohöl verteuerte sich um fast drei Prozent auf 94 US-Dollar je Barrel. Trotz der Eskalation setzen Anleger weiter auf Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Kathleen Brooks von XTB sagte gegenüber Reuters, der Markt halte an der Hoffnung fest, dass ein Abkommen zur Beendigung des Krieges …Den vollständigen Artikel lesen
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