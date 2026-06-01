Bismark (ots) -Arbeiten, funktionieren, Rechnungen bezahlen - für viele Menschen läuft der Alltag seit Jahren nach dem gleichen Muster ab. Trotz Fleiß, Disziplin und einem sicheren Job bleibt am Monatsende oft kaum etwas übrig. Gleichzeitig wächst bei vielen der Wunsch nach mehr Freiheit, mehr Sicherheit und mehr Kontrolle über das eigene Leben. Doch warum schaffen es die meisten trotzdem nie, wirklich zu starten? Und wie gelingt der erste Schritt in ein eigenes digitales Einkommen?Der Alltag vieler Menschen folgt einem festen Muster: morgens zur Arbeit, tagsüber funktionieren, abends müde nach Hause. Auf den ersten Blick wirkt dieses Leben stabil. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich jedoch tiefe Risse. Miete, Strom, Lebensmittel, Versicherungen und andere feste Kosten verschlingen einen großen Teil des Einkommens. Was bleibt, reicht oft kaum für finanzielle Sicherheit oder persönliche Freiheit. Gleichzeitig steigen die Preise und Lebenshaltungskosten, während das eigene Gehalt vielfach nicht Schritt hält. Hinzu kommt eine Abhängigkeit, die viele lange hinnehmen: Einkommen entsteht nur dann, wenn gearbeitet, geleistet und durchgehalten wird. Wer ausfällt, gerät schnell unter Druck. Wer auf eine spürbare Verbesserung hofft, wartet oft vergeblich. Genau an diesem Punkt beginnt für viele die eigentliche Blockade. "Viele Menschen wissen innerlich längst, dass sie etwas verändern wollen. Doch statt den ersten Schritt zu gehen, warten sie auf mehr Sicherheit, mehr Wissen oder den perfekten Zeitpunkt - und bleiben dadurch oft genau in dem Leben stecken, das sie eigentlich verändern möchten", erklärt Marko Slusarek, Unternehmer und Experte für digitale Einkommensquellen."Um aus diesem Hamsterrad auszubrechen, braucht es keine perfekten Voraussetzungen, sondern die Bereitschaft, trotz Unsicherheit den ersten Schritt zu gehen", fügt Marko Slusarek hinzu. Der Unternehmer kennt diese Situation aus eigener Erfahrung: Früher arbeitete er selbst als Pförtner in Zwölf-Stunden-Schichten und kämpfte mit finanziellen Problemen. Irgendwann stellte sich für ihn die entscheidende Frage: Sollte das wirklich das ganze Leben sein? Auf der Suche nach einem Ausweg stieß er auf digitale Geschäftsmodelle und begann zunächst neben seinem Vollzeitjob damit, sich ein eigenes Online-Business aufzubauen. Ende 2013 konnte er seine Tätigkeit als Pförtner aufgeben. 2016 erzielte er mit einem seiner digitalen Programme erstmals Umsätze im Millionenbereich. Heute gibt Marko Slusarek sein Wissen über Bücher, digitale Trainingsprogramme und Coachings weiter. Gemeinsam mit seiner Frau Mandy Slusarek hat er sich ein Leben aufgebaut, das stärker von Selbstbestimmung und persönlicher Freiheit geprägt ist.Wenn Wissen zur Ausrede wird: Warum viele Menschen sich selbst im Weg stehen"Die größte mentale Blockade vieler Einsteiger ist der Gedanke: Ich weiß noch nicht genug", erklärt Marko Slusarek. Tatsächlich verbringen viele Menschen Monate oder sogar Jahre damit, weitere Videos anzuschauen, Bücher zu lesen oder nach dem perfekten Plan zu suchen. Sie glauben, zunächst noch mehr Wissen, mehr Erfahrung oder mehr Sicherheit zu benötigen. Genau dadurch entsteht jedoch häufig ein Stillstand: Es wird immer weiter vorbereitet, ohne überhaupt erste praktische Erfahrungen zu sammeln.Hinzu kommt die Angst, Fehler zu machen oder mit einem eigenen Angebot zu scheitern. Viele Menschen fürchten, nicht ernst genommen zu werden oder sich öffentlich zu blamieren. Dadurch wirkt selbst ein unzufriedener Alltag oft vertrauter und sicherer als ein neuer Weg mit ungewissem Ausgang.Warum viele Menschen ihre eigenen Möglichkeiten unterschätzenDabei übersehen viele Menschen jedoch, dass sie oft bereits deutlich mehr Wissen und Erfahrung besitzen, als ihnen selbst bewusst ist. "Menschen denken häufig viel zu kompliziert", sagt Marko Slusarek. "Wer anderen etwas verständlich erklären oder bei einem konkreten Problem helfen kann, besitzt oft schon eine Grundlage für ein digitales Einkommen." Genau daraus entstehen heute zahlreiche digitale Geschäftsmodelle. Dazu gehören beispielsweise E-Books, Online-Kurse, digitale Trainingsprogramme oder Affiliate-Marketing. Während beim Affiliate-Marketing Produkte oder Dienstleistungen anderer Anbieter empfohlen werden und dafür im Erfolgsfall Provisionen entstehen, basieren andere digitale Angebote auf eigenem Wissen oder persönlichen Erfahrungen, die online weitergegeben und mehrfach genutzt werden können. Dadurch entstehen Einkommensmodelle, die nicht mehr vollständig an einzelne Arbeitsstunden gekoppelt sind.Marko Slusarek: Vom Stillstand zur ersten echten VeränderungEin eigenes digitales Einkommen entsteht nicht über Nacht. Für viele Menschen ist deshalb besonders wichtig, dass sich digitale Einkommensquellen zunächst neben dem bestehenden Beruf aufbauen lassen. Niemand muss sofort kündigen oder sein bisheriges Leben komplett umwerfen. Stattdessen geht es zunächst darum, erste praktische Erfahrungen zu sammeln und sich Schritt für Schritt mit digitalen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen.Entscheidend ist laut Marko Slusarek dabei nicht, sofort alles perfekt zu machen, sondern überhaupt ins Handeln zu kommen. Viele Menschen warten jahrelang auf den perfekten Zeitpunkt, obwohl sich weder ihre finanzielle Situation noch ihr Alltag durch weiteres Nachdenken verändern. "Die meisten Menschen gewinnen Vertrauen in ihre Fähigkeiten nicht durch weiteres Lernen, sondern durch Umsetzung", erklärt er. Genau deshalb beginnt Veränderung oft mit kleinen Schritten - etwa damit, eigenes Wissen zu strukturieren oder erste Inhalte zu veröffentlichen.Mit der Zeit kann daraus deutlich mehr entstehen als nur ein zusätzliches Einkommen. Mehrere Einkommensquellen können die Abhängigkeit von einem einzelnen Arbeitgeber reduzieren und langfristig mehr Spielraum im Alltag schaffen. Dabei geht es nicht um schnellen Reichtum oder Statussymbole, sondern vor allem um mehr Freiheit bei wichtigen Entscheidungen, weniger finanziellen Druck und das Gefühl, das eigene Leben wieder stärker selbst gestalten zu können. In seinen Büchern, Trainingsprogrammen und Coachings beschäftigt er sich deshalb vor allem mit der Frage, wie Menschen Schritt für Schritt ein eigenes digitales Einkommen aufbauen können, ohne ihr bisheriges Leben sofort komplett verändern zu müssen. "Der wichtigste Schritt ist nicht Perfektion - sondern überhaupt anzufangen", betont Marko Slusarek abschließend.Sie wünschen sich mehr finanzielle Sicherheit, weniger Druck im Alltag und langfristig mehr Kontrolle über Ihre Zukunft? Dann kann jetzt genau der richtige Zeitpunkt sein, den ersten Schritt zu gehen. Sichern Sie sich das kostenfreie Buch von Marko Slusarek (http://www.markoslusarek.de) und erfahren Sie, wie sich digitale Einkommensquellen Schritt für Schritt neben dem bestehenden Beruf aufbauen lassen.Pressekontakt:Master Life Empire GmbHVertreten durch: Marko Slusarek und Mandy SlusarekE-Mail: kundenservice@master-life-akademie.deWebsite: www.markoslusarek.deOriginal-Content von: Master Life Empire GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176641/6285567