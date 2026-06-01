Freiburg (ots) -Unternehmen in Deutschland stehen unter Druck: Wirtschaftliche Stagnation, geopolitische Unsicherheit, Restrukturierungswellen und mittendrin die tiefgreifendste technologische Verschiebung seit Jahrzehnten. Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Prozesse, sondern auch die Grundfragen des Personalmanagements: Wer erhält welche Chancen? Wie führt man in Krisenzeiten? Welche Unternehmenskultur trägt, wenn der Druck auf Führungskräfte und Mitarbeitende steigt? Und wer in HR treibt die digitale Transformation voran - oder wird von ihr getrieben?Diese Fragen stellt die Haufe HR-Online-Konferenz 2026 am 11. und 12. Juni in den Mittelpunkt. Unter dem Leitthema "Unternehmerisch handeln: Wie HR die KI-Transformation gestalten kann" versammeln Haufe und das Personalmagazin Wissenschaftler:innen, Unternehmensvorständ:innen und Rechtsspezialist:innen zu einem zweitägigen Online-Format.HR zwischen Diagnose und HandlungsdruckDen Auftakt macht Prof. Dr. Steffen Mau, Soziologe an der Humboldt-Universität und einer der meistzitierten deutschen Gesellschaftsanalytiker mit einer Keynote zum Mythos des leistungsbasierten Aufstiegs. Sein Buch zum sozialen Wandel hat die Debatte über Gerechtigkeit und Meritokratie neu entfacht - Themen, die unmittelbar auf HR-Entscheidungen wirken: Wer wird gefördert, wer übersehen? Welche Talentlogiken sind überholt? Im Gespräch mit Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins, wird aus der soziologischen Diagnose ein HR-Praxisdialog.Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group und dort verantwortlich für Personal, spricht über eine Winning Culture in einem Unternehmen, das selbst unter enormem Transformationsdruck steht. Was Mercedes-Benz in den letzten Jahren erlebt hat - Elektromobilitätswende, Marktgegenwind, strukturelle Neuausrichtung - macht diesen Beitrag zu einem Praxisbericht aus erster Hand, wie Führung und Kultur unter realem Druck gestaltet wird.Was die Herausforderungen der Kulturgestaltung in Krisenzeiten für die Geschäftsführungen sind, diskutieren Carsten Schermuly (Wirtschaftspsychologe, SRH Berlin), Oliver Sowa (Geschäftsführer Beutlhauser-Gruppe) und Iris Bode (Geschäftsführerin Haufe).Arbeitsrechtliche Aktualität liefern Dr. Michaela Felisiak (Eversheds Sutherland) und Dr. Dominik Sorber mit einer praxisnahen Einordnung zum Entgelttransparenzgesetz. Prof. Dr. Andreas Peichl (LMU München, ifo-Institut) nimmt die Sozialstaatssanierung in den Blick, die direkten Einfluss auf Arbeitskosten und Wettbewerbsfähigkeit hat. Den Abschluss übernimmt Prof. Dr. Katharina Hölzle vom Fraunhofer IAO mit der zentralen Frage: Wie können HR-Bereiche die KI-Transformation nicht nur begleiten, sondern aktiv gestalten?Ergänzt wird das Konferenzprogramm durch Masterclasses am zweiten Tag, die vertiefende Einblicke in ausgewählte Schwerpunktthemen bieten.Die Haufe HR Online Konferenz 2026 findet am 11. und 12. Juni 2026 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das vollständige Programm und die Anmeldung sind verfügbar unter: www.haufe.de/hr/online-konferenzÜber HaufeHaufe verbindet smarte und einzigartige Lösungsangebote mit rechtssicherem Fachwissen und bietet somit HR-Abteilungen, Steuerkanzleien und anderen Corporate Services die perfekte Unterstützung bei ihrer täglichen Arbeit und macht sie startklar für neue Themengebiete.Die Marke Haufe gehört zur Haufe Group, einem führenden B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen. Mit Content, Software und Weiterbildung. Die Haufe Group mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist breit aufgestellt, um ihre Kund:innen mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kund:innen aus der DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo-Selbständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.Pressekontakt:Haufe-Lexware GmbH & Co. KGSenior Communications ManagerinLara BurgerMunzinger Str. 9, 79111 FreiburgTel: 0761 898-3695E-Mail: pressehaufe@haufe-lexware.comOriginal-Content von: Haufe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107515/6285594