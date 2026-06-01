Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG
Hohe Profitabilität in schwierigem Umfeld - Innovationen sollen Trendumkehr bringen
Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) bewegt sich, als dunkelgrüner Asset-Manager, in einem anspruchsvollen Umfeld (u.a. Trend zu passiven Investments, diverse Konfliktherde). Die Assets under Management (AuM) sanken auf € 2,36 Mrd. (Stand: 31.12.2025). Trotz des dadurch bedingten Umsatzrückgangs auf € 51,3 Mio. (2024: € 62,2 Mio.), konnte die EBIT-Marge mit 44,2% (Vj: 50%) auf hohem Niveau verteidigt werden. Mit freien liquiden Mitteln i.H.v. € 123,7 Mio. kann die Gesellschaft strategische Weichenstellungen ("Unternehmensstrategie 2030") vornehmen und gleichzeitig eine sehr aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik fortsetzen. Vorgeschlagen wird der HV eine Dividende von € 1,97 (Vz.), was einer attraktiven Dividendenrendite von rd. 7% entspricht.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 39,15. Wir stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: OEKOWORLD_20260601_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
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Daniel Grossjohann
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