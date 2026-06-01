Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG



01.06.2026 / 11:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG Unternehmen: ÖKOWORLD AG ISIN: DE0005408686 Anlass der Studie: GB 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.06.2026 Kursziel: € 39,15 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Hohe Profitabilität in schwierigem Umfeld - Innovationen sollen Trendumkehr bringen Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) bewegt sich, als dunkelgrüner Asset-Manager, in einem anspruchsvollen Umfeld (u.a. Trend zu passiven Investments, diverse Konfliktherde). Die Assets under Management (AuM) sanken auf € 2,36 Mrd. (Stand: 31.12.2025). Trotz des dadurch bedingten Umsatzrückgangs auf € 51,3 Mio. (2024: € 62,2 Mio.), konnte die EBIT-Marge mit 44,2% (Vj: 50%) auf hohem Niveau verteidigt werden. Mit freien liquiden Mitteln i.H.v. € 123,7 Mio. kann die Gesellschaft strategische Weichenstellungen ("Unternehmensstrategie 2030") vornehmen und gleichzeitig eine sehr aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik fortsetzen. Vorgeschlagen wird der HV eine Dividende von € 1,97 (Vz.), was einer attraktiven Dividendenrendite von rd. 7% entspricht. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 39,15. Wir stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: OEKOWORLD_20260601_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News