Dax tritt auf der Stelle, internationale Börsen bleiben auf Rekordkurs

Der Dax startet nach dem starken Mai kaum verändert in den neuen Handelsmonat, während sich der EuroStoxx 50 leicht fester zeigt. Auch an den US-Börsen deutet sich vorbörslich ein freundlicher Handelsauftakt an, nachdem die großen Indizes zuletzt neue Höchststände erreicht hatten. Unterstützung kommt zudem aus Asien, wo der japanische Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Gewinnen beendet hat.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Märkte stehen heute vor allem geopolitische Entwicklungen und die Perspektiven für das zweite Börsenhalbjahr. Die Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten bleiben ein wichtiger Stimmungstreiber, nachdem Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran zuletzt für Unterstützung sorgten. Gleichzeitig verweisen Strategen großer Investmentbanken auf weiterhin attraktive Chancen an den Aktienmärkten, da viele internationale Indizes trotz Rekordständen noch nicht als überhitzt gelten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Mercedes-Benz in den Mittelpunkt. Die Aktie steht unter Druck, nachdem in den USA ein Gesetzesentwurf diskutiert wird, der vernetzte Fahrzeuge mit chinesischem Einfluss stärker regulieren könnte. Hintergrund ist die Beteiligungsstruktur des Konzerns, die im Falle einer Verschärfung der Regeln Risiken für das US-Geschäft bergen könnte. Auch wenn der Vorstoß noch in einem frühen Stadium steckt, sorgt das Thema für Verunsicherung am Markt.
Deutlich freundlicher präsentiert sich dagegen Easyjet. Die Aktie der britischen Fluggesellschaft legt kräftig zu, nachdem die US-Investmentgesellschaft Castlelake Interesse an einer möglichen Übernahme bestätigt hat. Die Spekulationen nähren Hoffnungen auf eine Neubewertung des Unternehmens, dessen Börsenentwicklung zuletzt deutlich hinter der Konkurrenz zurückgeblieben war. Marktteilnehmer verweisen zugleich auf mögliche regulatorische Hürden, da Eigentumsregeln im europäischen Luftverkehr eine Transaktion erschweren könnten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Dow Jones Industrial Average Index
|Bull
|UG5V17
|88,75
|40788,363439 Punkte
|4,97
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN2EBJ
|5,35
|24666,816026 Punkte
|51,31
|Open End
|Nebius N.V.
|Bull
|UN85NW
|6,48
|175,697794 USD
|3,19
|Open End
|DAX
|Bull
|UN65UC
|29,51
|22182,584963 Punkte
|8,43
|Open End
|DAX
|Bear
|UN7GKE
|2,14
|25307,170828 Punkte
|109,91
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.06.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Goldman Sachs Group Inc.
|Call
|UG7QJF
|7,90
|1050,00 USD
|5,84
|16.12.2026
|Microsoft Corp.
|Call
|UN87V8
|7,69
|410,00 USD
|3,79
|17.03.2027
|Rheinmetall AG
|Call
|UG1P38
|21,41
|1200,00 EUR
|3,87
|23.12.2026
|DAX
|Call
|UG7GJC
|6,19
|26000,00 Punkte
|16,37
|18.09.2026
|IBM Corp.
|Call
|UG8TCS
|7,27
|260,00 USD
|2,49
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.06.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|legrand S.A.
|Long
|UG3UN7
|14,57
|118,187765 EUR
|5
|Open End
|Broadcom Inc.
|Long
|HD2T6P
|52,61
|223,599082 USD
|2
|Open End
|CTS Eventim AG
|Long
|UG4YTG
|1,15
|41,460509 EUR
|3
|Open End
|S&P 500
|Long
|UG3UHH
|5,57
|7078,679122 Punkte
|15
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H7P
|1,23
|23441,056697 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.06.2026; 11:00 Uhr;
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