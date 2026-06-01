Erfurt (ots) -"STORY TIME" (KiKA/hr/Radio Bremen/rbb/SWR/ZDF) ist die Weiterentwicklung der beiden preisgekrönten Doku-Reihen "Schau in meine Welt!" und "stark!". Unter dem neuen Markendach bündeln KiKA, hr, Radio Bremen, rbb, SWR, ZDF redaktionelle Expertise und setzen auf das starke ARD- und ZDF-Netzwerk der Kinderangebote. "STORY TIME" ist ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar. Im TV zeigt KiKA "STORY TIME", sonntags um 20:15 Uhr. Untertitel sind verfügbar.Im Mittelpunkt von "STORY TIME" stehen echte Geschichten, erzählt von den Kindern selbst: persönlich, unverstellt, nah. Die Inhalte der Doku-Marke begleiten junge Protagonist*innen auf ihrer individuellen Reise - zwischen Herausforderungen und Glücksmomenten, Zweifel und Mut. "STORY TIME" schaut dabei bewusst genau hin: auch dahin, wo nicht alles glattläuft, wo Ängste überwunden werden müssen oder das Leben neue Fragen stellt. Die Themen sind so vielfältig wie die Lebensrealitäten der Kinder selbst: von Sport und Abenteuern über persönliche Schicksale bis hin zu Popkultur und gesellschaftlichen Herausforderungen. Nah dran an den Preteens - visuell wie erzählerisch - gibt "STORY TIME" Einblicke in unterschiedliche Lebenswelten und macht erfahrbar, wie verschieden Kindheit sein kann. Dabei steht immer eine zentrale Frage im Raum: Werden sie es schaffen?Die ersten zehn Dokumentationen sind ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar:- "Mit Riesenrad und Wohnwagen: Edgar unterwegs" (https://www.kika.de/story-time/videos/mit-riesenrad-und-wohnwagen-edgar-unterwegs-102?videoType=mainContent)- "Weltmeisterin: Bleibt Jule im Indoor-Skydiving die Beste?" (https://www.kika.de/story-time/videos/weltmeisterin-bleibt-jule-im-indoor-skydiving-die-beste-102?videoType=mainContent)- "Wassermangel in Uruguay: Larisa und das blaue Gold" (https://www.kika.de/story-time/videos/wassermangel-in-uruguay-larisa-und-das-blaue-gold-102?videoType=mainContent)- "Hundetraining: Maje und ihr Assistenzhund" (https://www.kika.de/story-time/videos/hundetraining-maje-und-ihr-assistenzhund-102?videoType=mainContent)- "Neues Blut: Kann Jana mit auf Klassenfahrt?" (https://www.kika.de/story-time/videos/neues-blut-kann-jana-mit-zur-klassenfahrt-102?videoType=mainContent)- "Skateboard: Schafft Goncalo den Kickflip?" (https://www.kika.de/story-time/videos/skateboard-schafft-goncalo-den-kickflip-100?videoType=mainContent)- "Muay Thai: Aidan trainiert für die WM" (https://www.kika.de/story-time/videos/muay-thai-aidan-trainiert-fuer-die-wm-102?videoType=mainContent)- "Pasta und Couscous: Basma kocht für alle" (https://www.kika.de/story-time/videos/pasta-und-couscous-basma-kocht-fuer-alle-102?videoType=mainContent)- "Kajak: Lernt Debora paddeln im Wildwasser?" (https://www.kika.de/story-time/videos/kajak-lernt-debora-paddeln-im-wildwasser-100?videoType=mainContent)- "Hund aus dem Tierheim: Mixi testet es!" (https://www.kika.de/story-time/videos/hund-aus-dem-tierheim-mixi-testet-es-100?videoType=mainContent)"Dokumentationen haben eine besondere Kraft: Sie öffnen Türen zu neuen Lebenswelten und ermöglichen Kindern einen unmittelbaren Einblick in die Welt. Sie wecken Neugier, fördern Verständnis und bieten Orientierung in einer zunehmend komplexen Realität. Das gemeinsame, im Medienmarkt einzigartige Engagement unseres Netzwerks, hochwertige dokumentarische Inhalte für Kinder unter der Dachmarke "STORY TIME" zu bündeln, macht die Qualität und Bedeutung von Kinderdokumentationen sichtbar und erlebbar. Genau darin liegt der besondere Wert von KiKA von ARD und ZDF: Kindern die Welt näherzubringen, ihren Horizont zu erweitern und Brücken zwischen Menschen und Lebenswelten zu bauen."- Roman Twork, KiKA-ProgrammgeschäftsführerRedaktionell werden die Dokumentationen von Michaela Herold (Radio Bremen), Carina Schulz (ZDF), Anke Pelzer (rbb), Thomas Miles (KiKA), Claudia Schwab (SWR) und Tanja Nadig (hr) betreut. Product Owner von "STORY TIME" sind Rafael Bies und Gunnar Gerstel, für den Online-Aufritt ist Anna-Sophie Kölsche zuständig (alle KiKA).Hör-Tipp: Im KiKA-Unternehmens-Podcast "Triff KiKA - Werkstattgespräche" (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/podcast/tkwg_storytime-100.html) spricht Product Owner Rafael Bies mit Inka Kiwit über die neue Doku-Marke. Er erklärt, welche Ziele "STORY TIME" verfolgt, was Dokumentationen für Preteens besonders macht und wie die senderübergreifende Arbeitsgruppe von KiKA, ARD und ZDF für die digitale Doku-Marke zusammenarbeitet.Weitere Informationen finden Sie im "STORY TIME"-Dossier unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6285634