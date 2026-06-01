Münster (ots) -Sechs Richtige dank Vollsystem 007: In der LOTTO 6aus49-Ziehung vom Samstag (30. Mai) sicherte sich ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen einen Millionengewinn in der zweiten Gewinnklasse.Ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Paderborn hat bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Samstag (30. Mai) einen Gewinn in Millionenhöhe erzielt. Der Glückspilz hatte seinen Spielschein bereits am Freitag (22. Mai) online abgegeben. Mit dem Vollsystemschein 007 und vier getippten Reihen nimmt er seit dem 23. Mai an den Ziehungen teil. In der dritten Spielreihe hatte er Glück: Dank seines Vollsystems 007 durfte er mehr als sechs Zahlen ankreuzen und spielt damit verschiedene Sechser-Kombinationen. Im Fall des Vollsystems 007 sind es sieben Zahlen pro Spielfeld. Mit Erfolg: Sechs der gezogenen Zahlen (3, 10, 14, 27, 41, 48) stimmten überein. Lediglich die Superzahl 2 fehlte für den Jackpot in der ersten Gewinnklasse. Durch das Spielen des Systemscheins 007 erhält er nun einmal die Gewinnquote des zweiten Rangs (1.426.011, 90 Euro) plus sechs Treffer im vierten Rang mit jeweils 4.540.90 Euro - daraus ergibt sich eine Gesamtgewinnsumme von 1.453.257,30 Euro.Der Spielschein nimmt noch bis Samstag (13. Juni) an den Lottoziehungen teil - somit bestehen weiterhin Chancen auf zusätzliche Gewinne. Neben dem Gewinner aus NRW gab es einen weiteren Spieler aus Hessen, der ebenfalls die zweite Gewinnklasse traf. Der erste Rang blieb erneut unbesetzt, 50 Millionen Euro bleiben weiterhin im Topf zur Lottoziehung am Mittwoch (3. Juni).SUPER 6Auch bei der Zusatzlotterie SUPER 6 konnten sich zwei Spielteilnehmer aus NRW über einen Großgewinn freuen. Beide erhalten jeweils 100.000 Euro. Ein Tipper gab seinen Schein in einer Annahmestelle im Kreis Euskirchen ab und der zweite Glückspilz spielte in einer Annahmestelle im Raum Oberhausen.50 Millionen Euro im JackpotSpannend geht es am Mittwoch (3. Juni) weiter: Da der Jackpot nicht geknackt wurde, warten weiterhin 50 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse auf einen oder mehrere Glückspilze. Weitere Informationen in allen WestLotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.westlotto.de.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6285641