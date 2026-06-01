Cicor hat eine neue A&D-Order von einem führenden europäischen Hauptauftragnehmer gesichert, was die Auftragsdynamik nach einem schwachen organischen Q1 belegt. Das Programm beginnt mit fast 10 Mio. EUR an gebuchten Aufträgen im Q2 und wird voraussichtlich bis 2029 mehr als 50 Mio. EUR, oder 45 Mio. CHF, an Gesamterlösen generieren. Bedeutsam ist, dass der Auftrag an den ehemaligen Éolane-Standorten ausgeführt wird, was die Integrationsleistung validiert und Cicors Positionierung im Bereich des französischen Verteidigungssektors stärkt. Dieser Auftrag stützt die mittelfristige Visibilität, sowie die Rückkehr zum organischen Wachstum im H2 und untermauert unsere konstruktive Einschätzung. Wir bestätigen das BUY mit einem Kursziel von 180 CHF. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd
© 2026 mwb research