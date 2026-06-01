Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der vor drei Monaten begonnene Anstieg der Anleiherenditen scheint sein Ende gefunden zu haben, so die Deutsche Börse AG.Seit dem Hoch am 19. Mai seien die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in Europa und den USA deutlich zurückgekommen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sei auf Wochensicht von 4,57% auf 4,44% gefallen, nachdem sie im Hoch fast 4,70% erreicht habe. Die zehnjährige Bundrendite sei von 3,20% in der Spitze über 3,06% in der Vorwoche auf jetzt 2,95% gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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