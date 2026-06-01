Der Turbo-Juni startet heute. Timo Nützel hat 5 Titel herausgefiltert, die im Juni historisch besonders stark performt haben. Die Strategie dahinter ist klar: einmal einsteigen, 4 Wochen laufen lassen und gezielt von den saisonalen Mustern profitieren. Wer die besten Chancen nutzen will, sollte jetzt dabei sein.Das Konzept bleibt dabei denkbar einfach: Einmal kaufen, 4 Wochen laufen lassen und anschließend Gewinne realisieren. Keine hektischen Entscheidungen, kein ständiges Hin und Her - sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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