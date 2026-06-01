Das könnte einer der speziellsten Leaks der Technologiegeschichte sein: Beim Tauchen in der Karibik wurde offenbar ein Prototyp einer Pixel Watch 5 gefunden. So kam es dazu. Leaks, also durchgesickerte Informationen, sind mittlerweile fester Bestandteil der Technologie-Welt. Dieser hat es allerdings besonders in sich: Ein Taucher hat offenbar im Atlantischen Ozean Googles nächste Smartwatch gefunden: die Pixel Watch 5. "Google" und "Pixel Watch 5" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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