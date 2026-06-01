Köln (ots) -Dyson präsentiert den Find+Follow Purifier Cool PC3 - einen intelligenten Luftreiniger mit innovativer Find+Follow Luftprojektion. Das Gerät verfolgt die Positionen der Personen im Raum und passt sich deren Bewegungen an. Dank der vollautomatischen Find+Follow Technologie für eine smarte Luftverteilung wird die gereinigte Luft gezielt dort verteilt, wo thermischer Komfort erforderlich ist. Das System erkennt auch mehrere Personen im Raum und teilt die gereinigte Luft präzise zwischen ihnen auf. Die intelligente Rotation stoppt automatisch, wenn Personen den Raum verlassen und minimiert so Energieverbrauch."Wir haben den Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 entwickelt, um direkt auf das Nutzer*innenverhalten zu reagieren. Mit der Find+Follow Technologie passt sich das Gerät automatisch an - es verfolgt die Position und richtet den Luftstrom dorthin aus, auch wenn sich die Person im Raum bewegt. So entsteht stetiger Komfort, ohne das Gerät ständig umpositionieren zu müssen." - Omer Ali, Senior Ingenieur bei DysonIntegrierte KI-Intelligenz mit DatenschutzDer Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 nutzt ein KI-Vision-System mit 17-Punkte-Bewegungserkennung - es erfasst Bewegungsmuster, nicht die Identität. Alle Datenverarbeitung erfolgt sicher im Gerät: Bilder werden in Echtzeit analysiert und unmittelbar gelöscht. Mit integrierten Cybersicherheitsfunktionen bietet der Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 intelligenten Komfort ohne Kompromisse bei Privatsphäre und Sicherheit.Multifunktionaler Komfort neu definiertDer Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 bietet multifunktionalen Komfort und reinere Luft im Zuhause. Seine fortschrittliche Technologie passt sich an unterschiedliche Bedürfnisse an - beim Abkühlen nach dem Workout, beim Beseitigen von Küchengerüchen oder beim Schaffen frischerer Innenräume.Der Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 im Überblick:- Luftreiniger und Ventilator mit KI-gestützter Sensorik- Intelligente Kühlfunktion- Fortschrittliche K-Carbon- und HEPA-Filtration: Entfernt 50 % mehr NO2 sowie Gerüche, VOCs und 99,95 % der ultrafeinen Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern.- Vollständig abgedichtet nach HEPA H13 Standard- Automatisches Sensorsystem: Überwacht kontinuierlich PM2,5, PM10, VOCs, NO2 und Formaldehyd.- Nachtmodus: 50 % leiser mit gedimmtem Display- Steuerung via MyDyson App.VerfügbarkeitDer Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 ist ab sofort via dyson.de und in allen Dyson Stores für 699 EUR (UVP) erhältlich.Hier geht es zum vollständigen Presse-Kit inkl. Bildmaterial. (https://drive.google.com/drive/folders/1A1X2MKEFElByXsSEZa19N4NAPiPbuTgx)ENDEHinweis: Dyson betreibt ein Affiliate-Programm, das es berechtigten Partner*innen ermöglicht, durch geteilte Links und Empfehlungen Provisionen zu verdienen. Bei Interesse bitte über diesen Link (https://www.dyson.de/affiliate-programm) bewerben.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6285727