FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei wieder deutlich steigenden Ölpreisen versuchen die Aktien des Biospritherstellers Verbio am Montag einen Ausbruch aus ihrem Korrekturtrend. Verbio-Aktien steigen um 6 Prozent auf 40,18 Euro und knacken damit den Trend seit dem Jahreshoch Anfang April bei 47,26 Euro.

Verbio werden nur von wenigen Analysten gecovert, die Kursziele reichen bis 55 Euro. An der Spitze liegt damit Leon Mühlenbruch von MWB Research. Er sieht ein recht günstiges Umfeld für Biokraftstoffe angesichts der geopolitischen Spannungen und ihrer Auswirkungen auf die Energiemärkte. Ihr Rekordhoch hatten Verbio-Papiere im April 2022 bei über 88 Euro erreicht.

Auch Aktien von Energiekontor, Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, erholten sich am Montag mit plus 4,5 Prozent deutlich./ag/jha/