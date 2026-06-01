Potsdam (ots) -- Bewerbungen für das Bachelorstudium "IT-Systems Engineering" am HPI sind ab sofort bis zum 15. Juli 2026 möglich.- Das praxisnahe Informatikstudium bereitet gezielt auf eine von Künstlicher Intelligenz geprägte Zukunft vor.- Studieninteressierte können das HPI beim Bachelor-Infotag am 12. Juni 2026 kennenlernen.Ab sofort können sich Studieninteressierte für das Informatikstudium am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam bewerben. Die Bewerbungsfrist für das Bachelor-Studium "IT-Systems Engineering" läuft bis zum 15. Juli. Studienstart ist das Wintersemester 2026/2027.Das HPI bietet ein praxisorientiertes Studium in Informatik für rund 100 Erstsemester - mit engem Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden. Im Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) erreicht das HPI regelmäßig Spitzenbewertungen, insbesondere bei Betreuung, Studienorganisation und Berufsorientierung.Das HPI hat die Zukunft fest im Blick. Künstliche Intelligenz verändert die Softwareentwicklung grundlegend. Programmiercode kann heute oft automatisiert entstehen. Umso wichtiger werden Fähigkeiten wie das Verständnis komplexer IT-Systeme, der IT-Architektur sowie die Bewertung und der verantwortungsvolle Einsatz von Technologie. Genau darauf bereitet das Informatikstudium am Hasso-Plattner-Institut vor und legt damit die Grundlage für Karrieren in einer zunehmend KI-geprägten Welt."Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Software entsteht - aber nicht die Notwendigkeit, sie zu verstehen, zu gestalten und verantwortungsvoll einzusetzen. Wir freuen uns über Studierende, die diese Technologien nicht nur nutzen, sondern selbst aktiv weiterentwickeln möchten," sagt HPI-Geschäftsführer und Dekan Prof. Tobias Friedrich. "Wir bilden die nächste Generation von Tech-Talenten aus, die mehr denn je gebraucht werden, um die digitale Souveränität Europas zu stärken."Das Studium am Campus Griebnitzsee in Potsdam verbindet fundierte Informatik-Ausbildung mit praktischer Anwendung. Studierende arbeiten früh an realen Projekten mit Unternehmen und entwickeln eigene Ideen weiter - von ersten Prototypen bis hin zu Start-ups. Ein starkes Netzwerk aus Alumni, Partnerunternehmen und internationalen Kooperationen unterstützt den beruflichen Einstieg in Forschung, Wirtschaft oder Gründung.Seit über 25 Jahren bildet das HPI damit erfolgreich Informatikerinnen und Informatiker aus, die international gefragt sind. In den kommenden Jahren wird der Campus am Griebnitzsee weiterwachsen und noch mehr Talente aus Deutschland und der Welt anziehen.Weitere Infos zur Bewerbung und den Link zum Bewerbungsportal gibt es unter: https://hpi.de/studium/bewerbung/bewerbung-bachelor/ (https://hpi.de/studium/bewerbung/)Wer sich über das Studienangebot auf dem HPI-Campus informieren möchte, kann sich jetzt für den Bachelor-Infotag am 12. Juni 2026 anmelden:Lerne das Informatikstudium am HPI kennen (https://hpi.de/studium/warum-am-hpi-studieren/hochschulinformationstag/)Pressekontakt:presse@hpi.deJulia Gühlholtz, Tel. 0331 5509-1358, julia.guehlholtz@hpi.deKevin Siedler, Tel. 0331 5509-505, kevin.siedler@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22537/6285735