Frankfurt am Main (ots) -- Teilnahme für junge Unternehmen und Start-ups ab Gründungsjahr 2021, auch für Unternehmensnachfolgen- Insgesamt 35.000 Euro Preisgeld- Preisverleihung am 4. November 2026 in BerlinNoch bis zum 1. Juli 2026 können sich Gründerinnen und Gründer für den diesjährigen KfW Award Gründen bewerben. Der Award zeichnet junge Unternehmen und Start-ups aus ganz Deutschland aus, die mit innovativen Ideen überzeugen oder in der Unternehmensführung neue Wege gehen. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, die ab 2021 gegründet oder im Rahmen einer Nachfolge übernommen wurden.Der KfW Award Gründen macht herausragende Projekte sichtbar, fördert Unternehmergeist und stärkt eine lebendige Gründungslandschaft in Deutschland. Dabei leistet er einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, indem er jungen Unternehmen ermöglicht, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, Netzwerke auszubauen und wertvolle Kontakte zu Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aufzubauen.Insgesamt vergibt die KfW Preisgelder in Höhe von 35.000 Euro: Pro Bundesland wird ein Unternehmen mit 1.000 Euro ausgezeichnet. Die Landessiegerinnen und Landessieger konkurrieren um den Bundespreis (9.000 Euro). Zusätzlich wird ein Sonderpreis für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge vergeben (5.000 Euro). Sämtliche prämierten Unternehmen nehmen an einer Online-Abstimmung über einen Publikumspreis teil (5.000 Euro).Die Jury setzt sich aus Fachleuten der KfW, von Förderbanken sowie aus Wirtschaft und Politik zusammen. Bewertet werden insbesondere Innovationsgrad und Kreativität. Darüber hinaus fließen soziale Verantwortung, gesellschaftlicher Mehrwert, wirtschaftlicher Erfolg, ökologische Nachhaltigkeit und ein integratives Arbeitsumfeld in die Beurteilung ein.Die feierliche Preisverleihung findet am 4. November 2026 in Berlin statt und wird von n-tv medial begleitet. Alle Preisträgerinnen und Preisträger erhalten professionelle PR-Unterstützung.KfW Capital, die für das Geschäft mit Wachstumskapital zuständige Tochter der KfW, verleiht im Rahmen der Veranstaltung den KfW Capital Award. Die Bewerbungsphase dafür endet ebenfalls am 1. Juli 2026.Alle Details zur Bewerbung finden Sie unter: www.kfw-awards.deDie KfW unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmen zudem mit Förderprogrammen bei Gründung oder Unternehmensnachfolge: Förderprodukte für Gründung und Nachfolge | KfW (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.gruendung-nachfolge.kfwawardgruenden.na.na.presseerklaerung.medien.na)Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Christine Volk,Tel. +49 69 7431-3867E-Mail: christine.volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6285728