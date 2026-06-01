Die Uber Aktie zeigte sich in Grün. Der Fahrdienstevermittler startet gemeinsam mit dem israelischen KI Unternehmen Autobrains ein Robotaxi Programm in München. In der bayerischen Landeshauptstadt soll eine Flotte autonomer Fahrzeuge der Stufe 4 aufgebaut werden.Uber setzt auf Robotaxis in München Uber treibt seine Pläne für autonomes Fahren weiter voran. Gemeinsam mit Autobrains will der Konzern in München ein Robotaxi Programm starten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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