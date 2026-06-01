Nach der Vorstellung seiner "Future Landing"-Vision erweckt GIGABYTE Technology, ein weltweit führender Anbieter im Bereich High-Performance-Computing und KI-Infrastruktur, diese Vision auf der COMPUTEX 2026 zum Leben. Im Rahmen einer umfassenden Präsentation von Systemen, Software und realen Anwendungen zeigt das Unternehmen, wie KI-Infrastrukturen in großem Maßstab aufgebaut, bereitgestellt und betrieben werden. Von Rack-Scale-KI-Fabriken und modularen Rechenzentren bis hin zu Physical AI-Workflows, klinischen KI-Anwendungen und On-Premise-KI-Agenten zeigt GIGABYTE, wie KI-Infrastrukturen den Übergang von der Planung zur Produktion vollziehen.

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Rack-Scale-Infrastruktur, für KI-Fabriken validiert

Grundlage von "Future Landing" ist das wachsende Portfolio an Rack-Scale-KI-Infrastrukturen von GIGABYTE, das speziell für KI-Fabriken der nächsten Generation entwickelt wurde.

Zu den jüngsten Highlights gehört NVIDIA Vera Rubin NVL72, die als Teil des umfassenden Rack-Scale-Portfolios von GIGABYTE vorgestellt wurde. Neben seinen Rack-Scale-Plattformen präsentiert GIGABYTE außerdem GAIFA (GIGABYTE AI Factory Accelerator), eine maßgeschneiderte KI-Fabrik in Taiwan, die modernste Rechenplattformen, Highspeed-Netzwerke und NVIDIAs Software-Stack in einer vollständig validierten Umgebung zur Systemverifizierung, Workload-Optimierung und Einsatzbereitschaft vereint.

Auf operativer Ebene bietet der GPM (GIGABYTE POD Manager) eine einheitliche Transparenz und Überwachung auf Infrastrukturebene für Rechen-, Netzwerk-, Kühl- und Stromversorgungssysteme, so dass KI-Fabriken als koordiniertes Gesamtsystem arbeiten und skalieren können.

Eine Infrastruktur für die beschleunigte Bereitstellung

Um die Bereitstellung über den herkömmlichen Rechenzentrumsbau hinaus zu beschleunigen, hat GIGABYTE GADU (GIGABYTE Accelerated Deployment Unit) eingeführt eine modulare KI-Infrastrukturplattform, die hochdichte Rechenleistung, fortschrittliche Kühlung und Stromverteilung in transportablen, sofort einsatzfähigen Systemen vereint. GADU unterstützt sowohl direkte Flüssigkeitskühlung als auch Immersion-Cooling-Architekturen, was es Unternehmen ermöglicht, ihre KI-Kapazitäten bei erheblich verkürzten Bereitstellungszeiten zu erweitern und gleichzeitig die Flexibilität in unterschiedlichsten Betriebsumgebungen zu wahren.

In Kombination mit den Rack-Scale-Systemen und der Infrastruktur-Software von GIGABYTE verwandelt GADU die Infrastruktur in eine skalierbare, schnell einsetzbare Plattform.

Physical AI von der Simulation zum realen Einsatz

Um zu zeigen, wie KI den Sprung von der Simulation in den realen Betrieb schafft, präsentiert GIGABYTE einen vollständigen Real-to-Sim-to-Real-Workflow, der auf den Full-Stack-KI-Plattformen von NVIDIA basiert.

Der Workflow beginnt mit digitalen High-Fidelity-Zwillingen, die über NVIDIA OVX-Systeme erstellt werden. Diese basieren auf der XLS4-SX2-LAS1-Plattform der NVIDIA MGX-Architektur mit RTX PRO GPUs für groß angelegte Omniverse-Simulationen. Das KI-Training wird anschließend über die G2L4-SD4-LA08-Plattform auf der NVIDIA HGX-Architektur fortgeführt, auf der die Generierung synthetischer Daten und das Reinforcement Learning erfolgen. Nach erfolgreicher Validierung werden die trainierten Modelle auf NVIDIA-Jetson-basierten Edge-Systemen für die robotergestützte Echtzeitsteuerung bereitgestellt. Dies wird durch Live-Vorführungen parallel zu Isaac Sim-Visualisierungen veranschaulicht.

Klinische KI am Behandlungsort

GIGABYTE präsentiert außerdem ein wachsendes Ökosystem für klinische KI zur medizinischen Echtzeit-Inferenz direkt am Behandlungsort. In Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Gesundheitswesen integriert GIGABYTE BRIX mini PCs in KI-gestützte Diagnosesysteme, die die Klassifizierung von Knochenmarkausstrichen und die Echtzeit-Polypenerkennung bei Koloskopien unterstützen. Die VFG100, eine FPGA-beschleunigte Vision-Plattform, bietet eine Bildvorverarbeitung in Echtzeit mit extrem geringer CPU-Auslastung, während AI TOP ATOM die lokale Inferenz für die Lungenbildanalyse ermöglicht und damit die strengen Datenschutz- und Compliance-Anforderungen im Gesundheitswesen erfüllt.

KI näher an die Entscheidungsfindung heranbringen

GIGABYTE weitet KI über zentralisierte Infrastrukturen hinaus aus und präsentiert außerdem die W775 Workstation sowie den Desktop-KI-Supercomputer AI TOP ATOM für privates Training, Modellanpassung und agentische KI-Workflows, die auf NVIDIA NemoClaw basieren.

Neben der Hauptpräsentation im Erdgeschoss (1F)können Besucher auch die exklusive GIGABYTE-Ausstellung im 4. Stock erkunden, wo AI TOP-Systeme und KI-Innovationen für Endverbraucher veranschaulichen, wie sich die Computing-Kapazitäten von GIGABYTE von der reinen KI-Infrastruktur bis zu intelligenten Alltagsanwendungen erstrecken. Auf der COMPUTEX 2026 beweist GIGABYTE, wie "Future Landing" KI-Infrastrukturen in Systeme verwandelt, die einsatzbereit, skalierbar und bereits Realität sind.

GIGABYTE@COMPUTEX 2026

https://www.gigabyte.com/Events/Computex

2. bis 5. Juni 2026

Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 1

Unternehmen (1F K0802) Verbraucher (4F M0520)

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