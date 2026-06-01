Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - 1 juin 2026) - Ressources minières Radisson Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer de nouveaux résultats de sondages à hautes teneurs du Projet aurifère O'Brien (« O'Brien » ou le « Projet »), détenu à 100 %, situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Les résultats publiés aujourd'hui proviennent de deux sondages pilotes et de cinq branches connexes ciblant l'écart entre les Vecteurs 1 et 2, une zone peu forée jusqu'à présent qui s'étend sur environ 800 mètres de profondeur verticale dans la portion centrale du Projet. Six des sept sondages ont recoupé des intervalles significatifs de minéralisation aurifère à hautes teneurs, ce qui a des implications importantes pour l'accroissement futur des ressources minérales et la continuité. Ces résultats s'inscrivent dans le cadre du programme de forage d'extension de 140 000 mètres en cours et continuent d'élargir l'étendue de la minéralisation aurifère au-delà de la récente mise à jour de l'estimation des ressources minérales ('ERM') publiée en mars 2026 par la Société. Les faits saillants (figure 1 et tableau 1) comprennent:

OB-25-387W2 a recoupé 7,57 grammes par tonne ('g/t') en Or ('Au') sur 9,7 mètres ('m'), incluant 52,75 g/t Au sur 1,1 m;

OB-26-386W1 a recoupé 3,43 g/t Au sur 13,4 mètres, incluant 8,63 g/t Au sur 1,0 m et incluant 10,26 g/t Au sur 1,0 m et incluant 8,24 g/t Au sur 1,0 m;

OB-26-387W3 a recoupé 66,93 g/t Au sur 1,0 m et 24,97 g/t Au sur 1,0 m;

OB-26-387W4 a recoupé 69,05 g/t Au sur 1,0 m et 5,28 g/t Au sur 1,0 m;

Matt Manson, président et chef de la direction : « Depuis la fin de 2024, nous menons un programme intensif de forage d'extension de 140 000 mètres au projet aurifère O'Brien, avec pour objectif de tester toute l'étendue de la minéralisation jusqu'à un plancher de 2 kilomètres. Nous avons récemment annoncé des plans d'aller encore plus loin dans nos efforts d'exploration, avec de nouveaux forages profonds et des branches directionnelles jusqu'à une profondeur de 2,5 kilomètres. En parallèle, nous ciblons également des secteurs sous-explorés à des élévations moins profondes. Les forages historiques à O'Brien ont permis de définir des "vecteurs" de minéralisation à fort pendage, séparés par des "écarts" (figure 1). Ce patron de minéralisation façonne la structure de notre modèle de blocs des ressources minérales et oriente notre stratégie d'exploration. Une interrogation importante demeurait à savoir si ces vecteurs reflétaient un véritable contrôle structural à grande échelle sur la minéralisation, ou s'ils étaient simplement le résultat d'un manque de forage. Les résultats publiés aujourd'hui, qui ciblent l'important écart vertical de 800 mètres entre le Vecteur 1 et le Vecteur 2 (figure 2), renforcent notre conviction qu'au moins dans ce secteur, la minéralisation est latéralement continue. Cela a des implications importantes pour l'ajout de nouvelles ressources minérales au centre du projet, pour la répartition de la minéralisation du projet, la continuité des chantiers dans la conception minière, ainsi que pour l'emplacement d'infrastructures minières telles que les galeries et les rampes d'une potentielle future mine. Six des sept sondages réalisés dans ce secteur ont retourné des intervalles dont les épaisseurs et les teneurs sont cohérentes avec les ressources minérales du projet, maintenant ainsi le taux de succès élevé du programme de forage d'extension en cours. Les résultats d'autres branches directionnelles dans l'écart entre le Vecteur 1 et le Vecteur 2, ainsi que de forages additionnels plus profonds sous les anciennes infrastructures minières et sous la base des ressources minérales actuelles, sont attendus sous peu. »

Figure 1: Vue longitudinale et en plan de la minéralisation des veines aurifères et des ressources minérales au Projet O'Brien, incluant l'illustration des sondages d'aujourd'hui

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Forage d'extension à O'Brien

Depuis la fin de 2024, Radisson poursuit un programme de forage d'extension en profondeur sous l'ancienne mine d'or O'Brien et les ressources minérales courantes, visant à tester l'étendue de la minéralisation du Projet. Le forage est réalisé avec des sondages pilotes suivis de sondages directionnels et en coins (ou « branches ») pour maximiser l'efficacité du forage et minimiser les coûts. En octobre 2025, Radisson a annoncé l'expansion de son programme de forage d'extension à 140 000 mètres en utilisant éventuellement huit foreuses (voir communiqué de presse de Radisson daté du 16 octobre 2025).

Figure 2 : « L'écart entre les Vecteurs 1 et 2 » illustré sur la base de l'ERM de mars 2026 (à gauche) et de la conception minière de l'ÉÉP de juillet 2025 (à droite). Ce graphique illustre également la croissance de l'ERM du projet depuis l'achèvement de l'ÉÉP de juillet 2025.

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Tableau 1: Résultats d'analyse des sondages sélectionnés





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Notes sur le calcul des intervalles de forage:

L'estimation des Ressources Minérales du Projet Aurifère O'Brien à date d'effet du 31 janvier 2026 (« MRE ») utilise une teneur de coupure de 2 20 g/t Au, un prix de l'or de 2 500 $ US, une largeur minimale de minage de 1,20 mètres et une limite supérieure de 60 g/t Au sur les résultats d'analyse individuels. Les intervalles présentés dans le Tableau 1 sont calculés avec une teneur de coupure de 3,00 g/t Au. Les teneurs des échantillons n'ont pas été plafonnées. Les longueurs réelles, en fonction de la profondeur des intervalles et l'inclinaison des sondages sont estimées entre 30 et 80 % de la longueur carotte. Le Tableau 3 présente des intervalles de forage additionnels calculés avec une teneur de coupure de 1,00 g/t Au sur une longueur carotte minimale de 1,00 mètre, afin d'illustrer la fréquence et la continuité des intervalles minéralisés au sein desquels les veines aurifères de hautes teneurs se développent à O'Brien. Codes lithologiques: PON-S3: Sédiments du Pontiac; V3-S, V3-N, V3-CEN: Basalte-sud, nord et central; S1P, S3P: Conglomérats et Grauwackes; POR-S et POR-N: Porphyres sud et nord; TX: Tuff à cristaux, ZFLLC: Zone Faille Larder-Lake-Cadillac.

L'origine du programme de forage d'extension provient du sondage pilote profond OB-24-337, qui fut le tout premier sondage d'exploration réalisé sous les infrastructures de l'ancienne mine depuis la fin des opérations en 1957. Ce sondage a recoupé 31,24 g/t Au sur 8,0 mètres, incluant 242,0 g/t Au sur 1,0 mètre à environ 1 500 mètres de profondeur verticale (voir le communiqué de Radisson daté du 16 décembre 2024). Quinze branches ont été réalisées à partir du sondage OB-24-337, permettant de délimiter jusqu'à huit veines aurifères sur une superficie d'environ 250 mètres × 700 mètres (voir le communiqué de Radisson daté du 12 février 2026), contribuant à l'ajout de ressources minérales significatives dans la mise à jour de mars 2026 basée sur le forage qui continue (voir le communiqué de Radisson daté du 2 mars 2026).

Jusqu'à maintenant, le programme de forage d'extension visait principalement à prolonger la minéralisation en profondeur, avec un plancher d'exploration fixé à 2 kilomètres, et des plans récemment annoncés pour étendre ces forages jusqu'à 2,5 kilomètres de profondeur (voir le communiqué de presse de Radisson daté du 28 mai 2026). Compte tenu des caractéristiques des gisements aurifères voisins et de l'abondance d'infrastructures minières situées sur le projet aurifère O'Brien ou à proximité, Radisson estime qu'un potentiel d'exploration important existe jusqu'à ces profondeurs et qu'une telle minéralisation pourrait raisonnablement être mise en valeur.

Figure 3: Section verticale à travers 'l'écart entre les Vecteurs 1 et 2' avec les nouveaux résultats de forage d'aujourd'hui

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En plus du forage de plus en plus profond, le programme de 140 000 mètres comprend également le ciblage de secteurs du modèle géologique d'O'Brien qui n'avaient pas encore été testés et qui présentent un potentiel d'ajout de ressources minérales à des niveaux moins profonds. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'exploration à O'Brien au cours des dernières années, les intervalles à hautes teneurs et la délinéation des veines ont généralement été suivies par des forages additionnels selon une plongée vers l'est. Cela concorde avec l'observation de vecteurs à hautes teneurs à fort pendage dans l'ancienne mine O'Brien, avec les observations de tranchées de surface, et avec l'orientation des vecteurs de teneurs dans l'ERM. Cette stratégie d'exploration a permis de délimiter plusieurs grands « vecteurs » de minéralisation, désignés Vecteurs 0 à 5, séparés par des « écarts ». Ces écarts reflètent généralement une absence de forage plutôt qu'une absence de minéralisation. Parmi les écarts importants figurent celui entre l'ancienne mine et le « Vecteur 0 », ainsi qu'un écart de 800 mètres de hauteur verticale entre les « Vecteurs 1 et 2 » (figures 1 et 2).

Les sondages pilotes OB-26-386 et OB-26-387 ont été établis afin de cibler l'écart entre les Vecteurs 1 et 2 à des profondeurs verticales approximatives de 500 et 1 000 mètres (figure 3). Plusieurs branches directionnelles ont été réalisées à partir de chacun de ces sondages pilotes. Les résultats publiés aujourd'hui pour les deux sondages pilotes et les cinq branches directionnelles complétées à ce jour ont tous recoupé des intervalles de minéralisation aurifère dans des veines typiques de quartz-sulfures-or et les enveloppes d'altération développées au sein des unités de conglomérat, de porphyre et de roches volcaniques du Groupe de Piché. Six des sept sondages ont recoupé des intervalles présentant des teneurs et des épaisseurs cohérentes avec les ressources minérales du Projet. Le sondage OB-26-386W1 a retourné un large intervalle de 13,4 mètres (longueur carotte) titrant 3,43 g/t Au, incluant trois intervalles distincts de veines sur 1 mètre titrant respectivement 8,63 g/t Au, 10,26 g/t Au et 8,24 g/t Au. Le sondage OB-26-387W2 a également retourné une large zone d'altération titrant 7,57 g/t Au sur 9,7 mètres, incluant un intervalle de veine titrant 52,75 g/t Au sur 1,1 mètre. Les sondages OB-26-387W3 et OB-26-387W4 ont quant à eux recoupé plusieurs intervalles de veines sur 1 mètre, avec des teneurs de 66,93 g/t Au, 24,97 g/t Au, 69,05 g/t Au et 5,28 g/t Au (tableau 1, figures 1 et 3).

Tableau 2: Résultats de forage publiés pour le Projet aurifère O'Brien depuis décembre 2024

Date de publication Nombre total de sondages Sondages avec

intervalles > +3 g/t Taux de succès (%) 1 juin 2026 7 6 86% 30 avril 2026 - O'Brien 7 7 100% 30 avril 2026 - Thompson-Cadillac 9 2 22% 27 janvier 2026 7 7 100% 6 janvier 2026 6 5 83% 28 octobre 2025 15 13 87% 8 septembre 2025 15 13 87% 16 juillet 2025 14 11 79% 2 avril 2025 3 3 100% 26 février 2025 20 15 75% 16 décembre 2024 1 1 100% Total 104 83 80%

Ces résultats indiquent que la continuité de la minéralisation à O'Brien, déjà bien établie verticalement par les données de forage et l'ancienne mine, peut également être démontrée latéralement entre ce qui était auparavant considéré comme des vecteurs distincts de minéralisation. De plus, la présence d'un écart dans le modèle de blocs des ressources minérales entre les Vecteurs 1 et 2 entraîne une discontinuité entre les zones minières et dans la planification des infrastructures minières, comme l'illustre la conception minière présentée dans l'Évaluation Économique Préliminaire ('ÉÉP') du Projet publiée par Radisson en juillet 2025 (figure 3). L'ajout de ressources minérales dans ces zones peu forées sera également bénéfique pour la densité de la minéralisation du Projet, une mesure couramment utilisée pour évaluer la viabilité économique et l'efficacité du capital dans la conception des mines souterraines.

De manière plus générale, le fait que six sondages sur sept aient recoupé des intervalles à hautes teneurs présentant des teneurs et des épaisseurs cohérentes avec les ressources minérales du Projet (« intervalles réussis », selon le tableau 2), alors qu'ils ciblaient des secteurs hors ressources, constitue un autre exemple du taux de succès élevé du programme de forage d'extension en cours à O'Brien ainsi que de l'ampleur du système de minéralisation aurifère d'O'Brien (figure 4).

Figure 4: Sondages de forage d'extension profonds réalisés et/ou publiés par la Société depuis mars 2026

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Minéralisation Aurifère à O'Brien

Les veines aurifères de quartz-sulfure à O'Brien se trouvent dans une fine bande de roches volcaniques mafiques intercalées, de conglomérats, de minces niveaux d'andésites porphyriques du Groupe de Piché, qui sont en contact avec la Faille Larder-Lake-Cadillac (« LLCB ») d'orientation est-ouest. L'or avec la pyrite et l'arsénopyrite sont généralement associés à des cisaillements et une altération pervasive en biotite qui se développe au sein de plusieurs lithologies du Groupe de Piché et, occasionnellement, dans les roches méta sédimentaires du Groupe de Pontiac et du Cadillac.

Tel que cartographié à l'ancienne mine O'Brien et maintenant reproduit dans les forages modernes, les veines individuelles sont généralement étroites, allant de plusieurs centimètres à plusieurs mètres d'épaisseur et sont associées à des enveloppes d'altération minéralisée. Plusieurs veines se trouvent subparallèles les unes par rapport aux autres, ainsi qu'avec les lithologies du Groupe de Piché et de la LLCB. Les veines individuelles présentent une continuité latérale bien établie, avec des vecteurs à plongées verticales et hautes teneurs développés sur des longueurs significatives. D'après les données historiques disponibles, il est clair que l'ancienne mine a été « écrémée pour ses teneurs », avec une exploitation minière concentrée sur une zone centrale principale et des veines parallèles identifiées mais non développées.

L'ancienne mine O'Brien a produit plus d'un demi-million d'onces d'or provenant de tels veines et principalement d'un vecteur d'enrichissement d'une étendue verticale d'au moins 1 000 mètres et une teneur moyenne récupérée de plus de 15 g/t Au. L'exploration moderne s'est concentrée sur la délinéation de la minéralisation des veines bien définies à l'est de l'ancienne mine, avec des vecteurs à hautes teneurs devenant évidents dans les données d'exploration et décrits comme une série des vecteurs répétitifs (« Vecteurs 0 à 5 »).

Tableau 3: Résultats détaillés des analyses (voir « Notes sur le calcul des intervalles de forage »)





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Tableau 4: Information sur le collet des sondages publiés dans ce communiqué





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Note: La longueur des branches représente le métrage à partir du point de coupure.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Toutes les carottes de forage de cette campagne sont de taille NQ. Les analyses ont été effectuées sur des demi-carottes sciées, la seconde moitié étant conservée pour référence future. Les échantillons de carottes de forage ont été envoyés au laboratoire d'analyse MSALABS situé à Val-d'Or, au Québec, pour y être préparés et analysés en vue de déterminer leur teneur en or. L'échantillon entier est séché et broyé (70 % passant à travers un tamis de 2 millimètres) et divisé en 500 g. L'analyse de la teneur en or est effectuée sur une portion d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay. Les zones minéralisées contenant de l'or visible ont été analysées jusqu'à extinction, l'échantillon entier étant fractionné en plusieurs contenants; chacun a ensuite été analysé par PhotonAssay, et la moyenne des résultats a été utilisée aux fins de la divulgation. Des matériaux de référence standard, des échantillons blancs ainsi que des duplicatas ont été insérés dans le cadre du programme d'assurance qualité et de contrôle qualité (AQ/CQ).

MSALABS opère sous l'accréditation ISO/IEC 17025, en utilisant des cadres AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour l'analyse de l'or. En intégrant des blancs, des duplicatas et des standards dans leurs flux de travail, le laboratoire adhère à des normes établies qui garantissent des résultats précis, fiables et vérifiables.

Personnes Qualifiées

La divulgation de nature scientifique ou technique contenue dans ce communiqué de presse a été préparée sous la supervision de M. Richard Nieminen, géo., (QC), consultant géologique pour Radisson et Personne Qualifiée au sens du Règlement NI 43-101. M. Luke Evans, M.Sc., ing., de SLR Consulting (Canada) Ltd., est la Personne Qualifiée responsable de la préparation de l'ERM à O'Brien. M. Nieminen et M. Evans sont indépendants de Radisson et du Projet aurifère O'Brien.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une Société d'exploration aurifère concentrée sur son Projet O'Brien détenu à 100 %, situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, Québec. Une ÉÉP de juillet 2025 a décrit un Projet à faible coût et à haute valeur avec une durée de vie de la mine de 11 ans et un potentiel de croissance significatif basé sur l'utilisation d'infrastructures régionales existantes. Les ressources minérales Indiquées sont estimées à 0,63 Moz (3,49 Mt à 5,59 g/t Au), auxquelles s'ajoutent des ressources minérales Présumées estimées à 1,69 Moz (10,37 Mt à 5,08 g/t Au). Veuillez consulter le rapport technique conforme au Règlement NI 43-101 intitulé « O'Brien Gold Project Technical Report and Preliminary Economic Assessment, Québec, Canada », en date d'effet du 27 juin 2025, ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles sur www.sedarplus.ca, pour obtenir de plus amples renseignements et connaître les hypothèses relatives au projet aurifère O'Brien. Pour plus d'information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des "informations prospectives" au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, basées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives incluent, mais ne sont pas limitées à, des déclarations concernant la capacité de la Société à exécuter ses plans relatifs au projet aurifère O'Brien tels qu'énoncés dans l'ÉÉP; la capacité de la Société à mener à bien ses programmes d'exploration et de développement prévus; l'absence de conditions défavorables au projet aurifère O'Brien; l'absence de retards opérationnels imprévus; l'absence de retards importants dans l'obtention des permis nécessaires; le maintien du prix de l'or à des niveaux rendant le projet aurifère O'Brien rentable; la capacité de la Société à continuer de lever les capitaux nécessaires pour financer ses opérations; la capacité de réaliser les estimations des ressources minérales et des réserves minérales; les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, les conditions géopolitiques et économiques locales et mondiales et l'environnement dans lequel la Société opère et opérera à l'avenir, les forages planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de continuer à forer, l'impact des forages sur la définition de toute ressource et la capacité d'incorporer de nouveaux forages dans un rapport technique mis à jour et une modélisation des ressources, la capacité de la Société à développer le projet aurifère O'Brien, et la capacité de convertir les ressources minérales Présumées en ressources minérales Indiquées.

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Source: Radisson Mining Resources