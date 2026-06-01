Mit Croma Skincare übersetzt das familiengeführte Unternehmen Croma Pharma aus Österreich Jahrzehnte an Erfahrung in der ästhetischen Medizin in eine moderne Hautpflegeserie, die jeden Tag Ergebnisse verspricht. Statt kurzlebigen Trends zu folgen, konzentriert sich Croma auf wissenschaftlich getestete Inhaltsstoffe und Formulierungen in pharmazeutischer Qualität, die sich nahtlos in die tägliche Hautpflege integrieren lassen und dabei eine sichtbare Wirkung erzielen.

Aufbauend auf 50 Jahren Erfahrung im Einsatz von Hyaluronsäure hat Croma Pharma diese Hautpflegeserie entwickelt, um die Lücke zwischen Behandlungen in der Praxis und der Hautpflege zu Hause zu schließen. Das Ergebnis ist ein schlankes Produktportfolio, das wichtige Hautbedürfnisse wie Feuchtigkeitsversorgung, Glow, Gleichgewicht und Schutz erfüllt.

Die Formulierungen kombinieren hochwirksame Inhaltsstoffe wie Niacinamid, Peptide, Hyaluronsäure und pflanzliche Stammzellen mit leichten, schnell einziehenden Texturen, die die Hautbarriere stärken und die Hautgesundheit insgesamt verbessern.

Die wichtigsten Produkte sind:

THE GLOW ein Serum mit 20 stabilisiertem Vitamin C für einen strahlenden Teint, antioxidativen Schutz und ein gleichmäßigeres Hautbild

THE EVERYDAY eine ausgleichende Tagespflege für gesund aussehende Haut

THE SHIELD eine schützende Feuchtigkeitspflege für einen urbanen Lifestyle

THE SUNKISSED ein mineralischer Sonnenschutz für jeden Tag

Alle Produkte sind vegan, dermatologisch getestet und frei von Mikroplastik und spiegeln damit das Engagement von Croma für Qualität, Sicherheit und eine durchdachte Produktformulierung wider.

Croma Skincare ist über den offiziellen Webshop und ausgewählte Partner sowie über lokale Vertreter von Croma Pharma erhältlich.

https://www.cromaskincareshop.com

Über Croma

Die CROMA-PHARMA GmbH ist ein international operierendes Unternehmen und ein Herausforderer auf dem dynamisch wachsenden Markt für minimalinvasive ästhetische Behandlungen sowie einer der führenden europäischen Hersteller von hochwertigen Hyaluronsäure (Hyaluronic Acid, HA)-Spritzen. Croma wurde 1976 von dem Apotheker-Ehepaar Gerhard und Karin Prinz gegründet und sich seitdem von einer familiengeführten Apotheke zu einem weltweit tätigen österreichischen Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Wien entwickelt, wo es auch seine hochmoderne, vollautomatische HA-Produktionsanlage betreibt. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass die Produkte in über 80 Ländern weltweit erhältlich sind. Croma bietet ein umfassendes und innovatives ästhetisches Portfolio für alle wichtigen Behandlungskategorien der minimalinvasiven ästhetischen Medizin an. Das Sortiment umfasst Botulinumtoxin, eine breite Auswahl an Hyaluronsäure-Fillern, Lifting-Fäden (PDO-Fäden), injizierbare Polynukleotide, HA-Skin-Booster, Hautpflegeprodukte sowie das Medizinprodukt Autologous PRP I Fluid-PRF. Dank dieses ganzheitlichen Ansatzes kann Croma Spezialisten für ästhetische Medizin und deren Patienten sichere, wirksame und zuverlässige Lösungen aus einer einzigen, vertrauenswürdigen Quelle anbieten. 2025 produzierte das Unternehmen erstmals über 110 Millionen Spritzen und festigte damit seine Position als einer der führenden HA-Hersteller Europas. Aufbauend auf seiner Tradition in der Orthopädie und Augenheilkunde steigt Croma 2026 wieder in den Orthopädiemarkt ein, vollzieht damit eine strategische Expansion über die ästhetische Medizin hinaus und stärkt seine Wurzeln im Bereich medizinischer Anwendungen.

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