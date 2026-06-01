Brüssel (www.anleihencheck.de) - Nicolas Jullien, Global Head of Fixed Income bei Candriam hält an einer neutralen Position gegenüber der US-Duration fest.Die Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt, die Entwicklung der Ölpreise und die Reaktion der Federal Reserve (Fed) würden weiterhin gegen eine starke strategische Positionierung in nominalen US-Staatsanleihen sprechen. Zwar würde eine rasche Lösung des Konflikts zweifellos eine deutliche Erholungsrally bei Treasuries auslösen. Doch dies bleibe von einer US-Regierung abhängig, deren Vorgehen in diesem Konflikt schwerlich als im amerikanischen Eigeninteresse liegend bezeichnet werden könne. Entsprechend schwer vorhersehbar seien die nächsten Schritte. Abrupte Wendungen bis hin zu erneuten Eskalationen würden möglich bleiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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