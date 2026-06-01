© Foto: UnsplashSpace-Aktien boomen: Die Rendite aus dem Orbit scheint verlockend. Besonders im Schatten des geplanten Börsengangs von SpaceX.Seit der Pressemitteilung in der letzten Woche hat die Aktie von Astrotech sich um 800 Prozent verteuert! Laut der Pressemitteilung des Unternehmens hat der Vorstand einen Strategieplan genehmigt, der sich auf die Erschließung von Mondressourcen konzentriert, um Quantencomputing sowie die Halbleiterfertigung auf dem Mond zu ermöglichen. Also: Das Unternehmen springt auf den Space-Hype an der Börse auf, denn in diesem Vorhaben steckt mächtig viel Zukunftsmusik. Angesichts der sehr geringen Marktkapitalisierung und des engen Free Floats löste dieser massive …Den vollständigen Artikel lesen
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