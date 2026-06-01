Der Goldpreis testet die Nerven: Was jetzt zählt

Gold in US-Dollar, Tageschart vom 28. Mai 2026. Gold.de

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Korrektur bleibt anspruchsvoll

Grummes beschreibt die aktuelle Phase als gesund, zugleich aber schwierig. Gold habe bereits deutlich nachgegeben, doch eine klare Bodenbildung sei noch nicht bestätigt. Technisch kann eine Korrektur Übertreibungen abbauen. Nach starken Aufwärtsbewegungen sind Rücksetzer häufig notwendig, damit neue Käufer einsteigen können. Grummes zufolge könne der Bereich zwischen 4.250 und 4.400 US Dollar wieder interessant werden. Dort sehe er mögliche Kaufzonen.



Gleichzeitig warnt der Technical Analyst vor weiteren Rücksetzern. Ein Test des unteren Bollinger Bandes auf Wochenbasis wäre aus seiner Sicht möglich. Bollinger Bänder zeigen, wie stark ein Kurs um seinen Durchschnitt schwankt. Wird das untere Band erreicht, kann der Markt stark gefallen sein. Eine sofortige Trendwende ist dadurch aber nicht sicher.

Silber und Nahost erhöhen den Druck

Silber bleibt laut Grummes der Schwachpunkt im Edelmetallsektor. Während Gold bereits die 200 Tage Linie erreicht habe, stehe dieser Test bei Silber noch aus. Dadurch bestehe dort weiterhin mehr Abwärtsrisiko. Das ist auch für Gold wichtig. Silber reagiert stärker auf Konjunktur, Industrieproduktion und Risikobereitschaft. Gerät Silber weiter unter Druck, könnte dies kurzfristig auch Gold belasten. Grummes weist zudem darauf hin, im Edelmetallsektor sei bisher keine echte Panik zu erkennen. Tragfähige Böden entstünden oft erst, wenn viele kurzfristige Marktteilnehmer ausgestiegen seien.



Neben der Charttechnik nennt Grummes den Nahostkonflikt als wichtigen Risikofaktor. Besonders die Straße von Hormus sei entscheidend, weil durch diese Meerenge große Mengen Öl und Gas transportiert werden. Störungen könnten Energiepreise schnell steigen lassen. Höhere Energiepreise könnten die Inflation verstärken und damit die Zinserwartungen verändern.

Zinsen und China prägen das Umfeld

Grummes erklärt, steigende Energiepreise könnten die Inflation erneut erhöhen. Inflation bedeutet, dass Waren und Dienstleistungen teurer werden und Geld an Kaufkraft verliert. Langfristig kann Gold davon profitieren, weil viele Marktteilnehmer das Metall als Schutz vor Kaufkraftverlust sehen. Kurzfristig sei die Lage komplizierter. Wenn Inflation steigt, könnten Notenbanken die Zinsen länger hoch halten oder anheben. Höhere Zinsen machen Anlagen mit laufenden Erträgen attraktiver. Gold zahlt keine Zinsen. Deshalb könnten steigende Realzinsen den Goldpreis belasten. Realzinsen sind Zinsen nach Abzug der Inflation.



Grummes verweist außerdem auf China. Die Bestände an US (United States) Staatsanleihen seien auf den niedrigsten Stand seit 2008 gefallen, während die offiziellen Goldreserven gestiegen seien. Der Analyst ordnet dies differenziert ein. Ein Teil des Rückgangs könne durch andere Verwahrstellen oder staatliche Banken erklärbar sein. Dennoch reduziert China schrittweise seine Abhängigkeit von Vermögenswerten, die politisch blockiert werden könnten. Gold habe keinen Schuldner und könne daher für Staaten strategische Freiheit sichern.