Der Goldpreis testet die Nerven: Was jetzt zählt

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Gold korrigiert, Silber bleibt anfällig und die geopolitischen Risiken nehmen nicht ab. Doch Edelmetallexperte Florian Grummes sieht den Rücksetzer nicht als Bruch des großen Bildes, sondern als schwierige, aber gesunde Marktbereinigung. Entscheidend wird nun, ob Gold im Bereich der 200 Tage Linie Halt findet oder ob ein möglicher Ausverkauf an den Aktienmärkten noch einmal zusätzlichen Druck erzeugt.
Gold korrigiert, Silber bleibt anfällig und die geopolitischen Risiken nehmen nicht ab. Doch Edelmetallexperte Florian Grummes sieht den Rücksetzer nicht als Bruch des großen Bildes, sondern als schwierige, aber gesunde Marktbereinigung. Entscheidend wird nun, ob Gold im Bereich der 200 Tage Linie Halt findet oder ob ein möglicher Ausverkauf an den Aktienmärkten noch einmal zusätzlichen Druck erzeugt.
Gold testet wichtige Unterstützungen
Der Goldmarkt hat an Schwung verloren. Florian Grummes erklärt in seinem Marktbericht, der Goldpreis sei zweimal an der fallenden 50 Tage Linie gescheitert. Diese Linie zeigt, ob ein Markt
kurzfristig eher steigt oder fällt. Bleibt der Kurs darunter, nimmt der Verkaufsdruck oft zu. Nach Angaben von Grummes fiel Gold bis zur 200 Tage Linie zurück. Diese Linie zeigt den längerfristigen
Durchschnittskurs. Sie hilft einzuschätzen, ob der übergeordnete Trend stabil bleibt oder ob eine größere Schwächephase drohen könnte.
Grummes bewertet den Rückgang nicht als Bruch des langfristigen Bildes. Die Bewegung sei Teil einer seit Ende Januar laufenden Korrektur. Nach den starken Kursgewinnen könne eine solche Bereinigung gesund sein, sofern wichtige Unterstützungen halten würden.
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