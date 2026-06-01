Berlin (ots) -Mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren und einem Umfang von 80 Seiten bricht die JUNGE FREIHEIT (JF) an diesem Freitag (05.06.26) einen neuen Rekord. Anlass für die "Größte JF aller Zeiten" ist das 40-jährige Bestehen der Wochenzeitung. Seit 30 Jahren sitzen Verlag und Redaktion mit jetzt 60 Mitarbeitern im Berliner Zentrum, am Hohenzollerndamm.Gegründet wurde sie 1986 in Freiburg (Breisgau) vom damals 19 Jahre alten Dieter Stein, der bis heute Chefredakteur und Verleger ist. Zu dem Unternehmen gehören inzwischen auch JF-TV, JungeFreiheit.de mit täglich bis zu 30 aktuellen Meldungen und Hintergrundgeschichten sowie das zweimonatlich erscheinende Magazin Cato.Der Leitartikel der Erstausgabe trug 1986 den programmatischen Titel "Der Freiheit eine Gasse". Was als kleine Schüler- und Studentenzeitung mit bescheidener Auflage begann, hat sich über die Jahrzehnte zur meistgelesenen konservativen Wochenzeitung entwickelt. Die aktuelle IVW-geprüfte Auflage beträgt, von der Sonderausgabe abgesehen, 28.584 Exemplare.Dieter Stein sagt rückblickend: "Als ich vor 40 Jahren die erste Ausgabe der JUNGEN FREIHEIT von der Druckerei abholte, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass aus diesem kleinen Projekt einmal ein Verlag dieser Größenordnung wird." Schon siebeneinhalb Jahre später, im Januar 1994, erschien sie erstmals als Wochenzeitung.Stein ergänzt: "Die 'Größte JF aller Zeiten' mit ihrer Rekordauflage von 100.000 Exemplaren und der 48-seitigen Sonderbeilage ist der sichtbare Beweis für das Vertrauen, das uns unsere Leser entgegenbringen. Diese Zeitung existiert, weil es Menschen gibt, die kritischen und investigativen Journalismus schätzen und bereit sind, ihn zu finanzieren."Pressekontakt:Ab Dienstag Jubiläumsausgabe als PDF für JournalistenAnsprechpartner Presse: Simon Kaatzkaatz@jungefreiheit.deTel. 030/86 49 53-91Original-Content von: JUNGE FREIHEIT Verlag GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81642/6285823