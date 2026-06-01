Check24, Edeka und Co. verschenken zur Fußball-WM Fan-Trikots, die Commerzbank bietet bis zu fünf Prozent "Weltmeisterzins". Klingt verlockend - doch wirklich umsonst ist keines dieser Angebote. Check24 verteilt zur Fußball-WM wieder Fan-Trikots, natürlich gebrandet mit dem Schriftzug der Vergleichsplattform. 2024 war eine ähnliche Aktion bei der Europameisterschaft in Deutschland so erfolgreich, dass sie jetzt viele Nachahmer findet. Nicht nur Check24 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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