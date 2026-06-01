Dell im Höhenflug: Warum die Aktie neue Rekorde jagt

Dell Technologies hat die Börse mit Zahlen überrascht, die selbst im aufgeheizten KI-Umfeld herausragen. Die Aktie sprang am 29. Mai um 32,76 Prozent auf 420,91 US-Dollar und markierte ein neues 52-Wochen-Hoch bei 429,15 US-Dollar. Auslöser war ein Quartal, das die Erwartungen deutlich übertraf und die Fantasie rund um KI-Infrastruktur neu befeuerte.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte der Technologiekonzern aus Round Rock den Umsatz um 88 Prozent auf 43,8 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie legte auf 5,24 US-Dollar zu, bereinigt erreichte Dell 4,86 US-Dollar. Auch der operative Cashflow fiel mit 4,1 Milliarden US-Dollar so stark aus wie nie zuvor in einem ersten Quartal.

Der Wachstumsmotor ist klar: KI-Server. In der Infrastructure Solutions Group kletterten die Erlöse um 181 Prozent auf 29,0 Milliarden US-Dollar. Allein mit KI-optimierten Servern setzte Dell 16,1 Milliarden US-Dollar um, ein Plus von 757 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hinzu kamen KI-Aufträge über 24,4 Milliarden US-Dollar und ein Auftragsbestand von 51,3 Milliarden US-Dollar. Damit rückt Dell zunehmend in die Rolle eines zentralen Ausrüsters für Rechenzentren, Cloud-Anbieter, staatliche Kunden und Unternehmen, die eigene KI-Kapazitäten aufbauen wollen.

Auch das klassische Geschäft liefert Rückenwind. Traditionelle Server und Netzwerktechnik wuchsen um 92 Prozent auf 8,5 Milliarden US-Dollar, Storage legte um 8 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar zu. Die Client Solutions Group, also vor allem das PC-Geschäft, steigerte den Umsatz um 17 Prozent auf 14,6 Milliarden US-Dollar. Besonders stark zeigte sich das kommerzielle Kundensegment mit 13,0 Milliarden US-Dollar Erlös und einem Plus von 18 Prozent.

Strategisch spielt Dell eine doppelte Karte. Einerseits profitiert der Hardwarekonzern von der massiven Nachfrage nach Nvidia-basierten KI-Systemen. Andererseits bleibt das Unternehmen breit genug aufgestellt, um auch von PC-Erneuerungszyklen, Enterprise-Infrastruktur und lokaler KI-Verarbeitung zu profitieren. Genau darin liegt die Chance: Dell verkauft nicht nur einzelne Server, sondern komplette Infrastrukturpakete für eine KI-Welt, in der Rechenleistung näher an Daten, Anwendungen und Unternehmen rückt. Die Herausforderung bleibt jedoch die Lieferkette. Das Management verwies auf Engpässe bei Speicherchips, Prozessoren und teilweise Festplatten, während die Nachfrage nach KI- und klassischen Servern das Angebot übersteigt.

Die Prognose wurde entsprechend kräftig angehoben. Für das Gesamtjahr erwartet Dell nun 165 bis 169 Milliarden US-Dollar Umsatz, der Mittelpunkt liegt bei 167 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse mit KI-optimierten Servern sollen rund 60 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Plus von 144 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche. Für das zweite Quartal stellt das Unternehmen 44,0 bis 45,0 Milliarden US-Dollar Umsatz und bereinigte 4,80 US-Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht.

An der Wall Street löste der Bericht eine Welle von Kurszielanhebungen aus. JPMorgan erhöhte das Ziel auf 500 US-Dollar und blieb bei Overweight. Barclays hob auf 550 US-Dollar an, Bank of America auf 500 US-Dollar, Wells Fargo auf 505 US-Dollar und Susquehanna sogar auf 700 US-Dollar, begleitet von einer Hochstufung auf Positive. Zugleich bleibt die Spanne der Einschätzungen ungewöhnlich breit. MarketBeat sieht auf Basis von 30 Analysten ein moderates Kaufurteil mit einem durchschnittlichen Kursziel von 421 US-Dollar, während andere Datenanbieter je nach Analystenbasis höhere Durchschnittswerte ausweisen.

Dell Technologies Inc. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 01.06.2021- 01.06.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Charttechnisch befindet sich Dell in einer klaren Ausbruchssituation. Die Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht, weshalb sich aus der Historie aktuell kein belastbarer Widerstand ableiten lässt. In solchen Phasen wird die Oberseite weniger über alte Kursmarken definiert, sondern stärker über Momentum, Volumen und psychologische Rundungen. Der nächste Orientierungsbereich liegt daher vor allem an runden Marken oberhalb des aktuellen Niveaus.

Der Trend zeigt sich ausgesprochen robust. Die 100-Tage-Linie verläuft bei 173,77 US-Dollar, die 200-Tage-Linie bei 155,12 US-Dollar. Beide Durchschnitte steigen und bestätigen den übergeordneten Aufwärtstrend. Zugleich ist der Abstand des Kurses zu diesen Linien inzwischen erheblich, was auf eine stark beschleunigte Bewegung hindeutet. Kurzfristig bleibt das Momentum intakt, doch nach dem steilen Anstieg ist die Aktie anfälliger für Gewinnmitnahmen.

Als erste wichtige Unterstützung rückt die Zone um 200 US-Dollar in den Fokus. Dort verläuft eine naheliegende psychologische Marke, die nach dem Ausbruch als möglicher Auffangbereich dienen kann. Darunter gewinnt der Bereich um 175 US-Dollar an Bedeutung. Diese Zone fällt nahezu mit der 100-Tage-Linie bei 173,77 US-Dollar zusammen und bildet damit eine technisch relevante Unterstützung. Sollte Dell bis dorthin zurücksetzen, wäre das zunächst als normale Konsolidierung innerhalb des intakten Aufwärtstrends zu werten.

Erst ein nachhaltiger Bruch unter die 100-Tage-Linie würde das kurzfristige Chartbild spürbar eintrüben. Die nächste tiefere Orientierungsmarke läge dann bei der 200-Tage-Linie um 155,12 US-Dollar. Solange die Aktie jedoch oberhalb der 200-Dollar-Zone bleibt, dominiert das bullische Bild. Dell läuft charttechnisch in freiem Gelände, allerdings mit einer Dynamik, die kurzfristig bereits viel Zukunftsfantasie eingepreist hat.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Dell Technologies Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Dell Technologies Inc. HD5Q8K 17,60 280,829461 USD 315,933144 USD 3 Open End Dell Technologies Inc. UN8QGG 60,00 368,545423 USD 405,399965 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.06.2024; 12:00 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Dell Technologies Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Dell Technologies Inc. UN83V7 1,74 631,416547 USD 589,301063 USD -2 Open End Dell Technologies Inc. UN8VLQ 9,33 436,683602 USD 473,52375 USD -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.06.2024; 12:00 Uhr

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