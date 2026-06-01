Consilium Project Finance GmbH erreicht wichtige Meilensteine: Solarpark Kobern baureif und bereits vollständig reserviert
Die Consilium Project Finance GmbH, Projektentwickler für Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batteriespeichern in Deutschland, hat beim Solarpark in Kobern, der auch einen integrierten Grünstromspeicher umfassen wird, mehrere entscheidende Entwicklungsschritte erfolgreich realisiert. Dementsprechend ist der Baubeginn schon für August 2026 geplant. Das Projekt wird in parzellierter Form als sogenanntes PV-Direktinvestment an mehrere Investoren veräußert und ist bereits vollständig reserviert. Der Solarpark wird eine Photovoltaikleistung von rund 4,8 MWp umfassen und durch einen leistungsstarken Grünstromspeicher ergänzt, der über eine maximale Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...