MRH Trowe erweitert das Management-Board: Christiane Schneider wird CCO Insurance. CEO Ralph Rockel und Co-CEO Maximilian Trowe übernehmen die strategische und operative Leitung. Michael Hirz verantwortet den Bereich Real Estate gesamthaft. Lars Mesterheide wechselt in den Aufsichtsrat. Im Zuge seine Wachstumsstrategie baut MRH Trowe seine Führungsstruktur um. Im Fokus bleibe die Segmentstruktur mit Insurance, Benefits, Finance, Private & Commercial sowie Products, wie das Unternehmen mitteilt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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