Der Halbleiterausrüstungssektor dürfte in den kommenden Jahren weiter deutlich wachsen. Treiber sind vor allem künstliche Intelligenz und Cloud Computing, die zunehmend auf hochentwickelte Prozessoren und die entsprechende Fertigungstechnologie angewiesen sind. Im Zentrum dieses Trends stehen ASML, Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX), KLA (KLAC) sowie Tokyo Electron.Die erste Grafik zeigt das erwartete Wachstum sowie die Analystenstimmung der fünf Unternehmen. LRCX sticht mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 26,5 % deutlich hervor und liegt damit klar über den übrigen Halbleiterunternehmen. KLAC und ASML folgen in der Wachstumserwartung, während AMAT und Tokyo Electron am unteren Ende mit einem erwarteten Wachstum von unter 5 % liegen. Trotz dieser Unterschiede bleibt die Analystenstimmung insgesamt klar positiv: Für alle fünf Unternehmen überwiegen Kaufempfehlungen, während es für LRCX, KLAC und ASML keine Verkaufsempfehlungen gibt. Das unterstreicht die Erwartung, dass sich die Geschäftsentwicklung weiter stabilisiert bzw. verbessert und die Investitionstätigkeit im Bereich Halbleiterausrüstung hoch bleibt, vor allem getrieben durch die starke Nachfrage aus der Technologieindustrie.Die zweite Grafik zeigt jedoch die enge gegenseitige Abhängigkeit dieser Unternehmen von einer kleinen Anzahl an Chipproduzenten, darunter TSMC und Samsung. Diese Kunden machen in einigen Fällen mehr als 15 % der jeweiligen Umsätze aus. Während diese Konzentration für stabile und planbare Nachfrage sorgt, bedeutet sie gleichzeitig eine hohe Abhängigkeit von den Investitionszyklen weniger zentraler Kunden.Insgesamt kombiniert der Sektor starkes strukturelles Wachstum und eine positive Analystenstimmung mit einer klaren Abhängigkeit von einer kleinen Anzahl an Kunden. Solange führende Foundries weiterhin stark investieren, dürfte der Sektor profitieren, wobei dieses Konzentrationsrisiko nicht unterschätzt werden sollte.Gastbeitrag: Dieser Text stammt von Saffron Patel. Als Praktikantin von der Haberdashers' Girls' School aus England hat sie diese Woche unsere Redaktion verstärkt, den journalistischen Alltag hautnah miterlebt und diesen Beitrag eigenständig recherchiert und geschrieben.Disclaimer: Die Grafiken sind mithilfe von KI erstellt worden.