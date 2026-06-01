München (ots) -Nach dem teuersten Tankmonat im April sind die Preise für Super E10 und Diesel im Mai 2026 deutlich gefallen. Gründe hierfür sind die seit 1. Mai geltende Energiesteuersenkung sowie die zuletzt spürbar gesunkenen Rohölpreise. Im Mai mussten Autofahrer für einen Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,983 Euro bezahlen, einen Monat vorher lag der Wert noch bei 2,109 Euro und damit knapp 13 Cent höher. Bei Diesel ist der Unterschied zwischen April und Mai noch deutlicher. Hier lag der Preise pro Liter im vergangenen Monat bei 1,991und damit mehr als 27 Cent unter dem Rekordwert aus dem April mit 2,263 je Liter.Seit dem 16. Mai ist Diesel außerdem erstmals seit Anfang März wieder günstiger als Super E10. Am Monatsbeginn war Diesel noch rund 9 Cent teurer als Super E10. Dieser Abstand verringerte sich kontinuierlich und kehrte sich nach ADAC Auswertungen Mitte Mai um. Mittlerweise liegt der Dieselpreis über 4 Cent unterhalb von Super E10, im Monatsdurchschnitt blieb er aber noch geringfügig darüber.Der günstigste Tag zum Tanken war für beide Sorten mit dem 31.5. der letzte Tag des Monats mit 1,925 Euro für Super E10 und 1,881 Euro je Liter Diesel. Teuerster Tanktag im Mai war für Super E10 der 5.5. mit 2,025 Euro je Liter, für Diesel war es der 3.5. mit 2,104 Euro.Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6285881