It has been decided to admit the following government bond for trading and official listing with effect from 2 June 2026:
|Udsteder / issuer
|Foeroya Landsstyri
|CFI kode/ CFI
|DTFUFB
|Første dato for handel / First day of trading
|02-06-2026
|ISIN
|DK0030575501
|Instrument name/ticker
|Foroya Landsstyri JUN30
|Udstedelsesvaluta / Currency, issuance
|DKK
|Årlig nominel rente / Nominal interest rate
|2,875
|Udløbsdato / Maturity date
|03-06-2030
|Terminer pr. år / Payments per year
|1
For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66
