Das Konsortium von Moore4Power tritt an, um eines der ambitioniertesten Halbleiter-F&E-Projekte Europas anzuschieben. Ziel der insgesamt 62 Partner ist es, unter Federführung von Platzhirsch Infineon die nächste Generation intelligenter Leistungselektronik zu entwickeln - u.a. für die E-Mobilität. Unter Leitung von Infineon vereint die Initiative große, kleine und mittlere Unternehmen sowie Forschungsinstitute aus 15 europäischen Ländern. Moore4Power ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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