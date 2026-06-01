© Foto: Dall-EMarc Cuben wechselt vom Krypto-Befürworter zum Skeptiker. Warum geht er plötzlich auf Distanz zu Bitcoin?Der milliardenschwere Unternehmer und Investor Mark Cuban hat einen Großteil seiner Bitcoin-Bestände abgestoßen und damit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die weltweit größte Kryptowährung ist aus seiner Sicht ihre ursprüngliche Rolle als Absicherung gegen wirtschaftliche und geopolitische Krisen nicht nachgekommen. "Bitcoin hat den Faden verloren", sagte Cuban im Gespräch im Podcast "Portfolio Players" von Front Office Sports. Nach eigenen Angaben verkaufte er rund 80 Prozent seiner Bitcoin-Positionen. Gold glänzt, Bitcoin enttäuscht Besonders die Entwicklung während des Iran-Konflikts habe …Den vollständigen Artikel lesen
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