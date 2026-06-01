Anzeige
Mehr »
Montag, 01.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wolfram-Hotspot in Nevada: China-Monopol wackelt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
01.06.2026 13:57 Uhr
337 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Wall Street dürfte Rekordserie fortsetzen

DJ MÄRKTE USA/Wall Street dürfte Rekordserie fortsetzen

DOW JONES--Die US-Börsen dürften zum Start in die neue Woche auf Rekordkurs bleiben, auch wenn die Kursgewinne zunächst eher klein ausfallen dürften. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich etwa 0,2 Prozent im Plus. Die Anleger setzen offenbar weiter auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran, auch wenn sich beide Seiten neue Scharmützel geliefert haben. Zusätzlich erschwert werden die Verhandlungen über eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus durch einen neuen Vorstoß israelischer Streitkräfte in den Libanon.

Der Ölpreis zieht am Montag in Reaktion auf die Nachrichtenlage wieder an. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 3,2 Prozent auf 94,06 Dollar, notiert damit aber immer noch deutlich unter den Höchstständen, die der Preis seit Beginn des Kriegs gesehen hat. Der Dollar verzeichnet als Fluchtwährung in Krisenzeiten etwas Zulauf. Der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt legen die Renditen leicht zu; im Zehnjahresbereich geht es um 1 Basispunkt nach oben auf 4,47 Prozent. Die steigenden Marktzinsen und der festere Dollar drücken den Preis für die Feinunze Gold um 0,7 Prozent auf 4.505 Dollar.

An Konjunkturdaten werden am Montag der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben jeweils aus dem April veröffentlicht. Unternehmensnachrichten sind rar. Nach Börsenschluss wird Hewlett Packard Enterprise die Zahlen des zweiten Geschäftsquartals vorlegen.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht erneut der Chip-Sektor. Hier steigt die Aktie von Nvidia vorbörslich um 2,1 Prozent. Nvidia hat auf der Computex-Konferenz in Taiwan ihren neuen Superchip vorgestellt, den das Unternehmen als den "effizientesten jemals gebauten PC-Chip" bezeichnet. Der Chip soll in Computern zum Einsatz kommen, auf denen KI-Agenten laufen sollen.

Davon profitieren auch die Aktien von Unternehmen, in deren Laptops der neue Nvidia-Chip verbaut werden soll. Dell Technologies gewinnen nach ihrem Kurssprung um rund 33 Prozent am Freitag nun weitere 1,8 Prozent. Microsoft verbessern sich um 3,8 Prozent. Aktien von Nvidia-Wettbewerbern geben derweil nach. Intel verbilligen sich um rund 7 und Advanced Micro Devices (AMD) um 4,5 Prozent. Qualcomm büßen 9,6 Prozent ein. Der Softwarehersteller hatte in den vergangenen Jahren einen Vorstoß in das PC-Geschäft unternommen.

Die Aktie von Taylor Morrison Home springt um rund 23 Prozent nach oben auf 71,85 Dollar. Berkshire Hathaway übernimmt das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen zum Preis von 72,50 Dollar je Aktie. 

=== 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,04 +0,02    4,04      4,03 
5 Jahre           4,17 +0,02    4,18      4,17 
10 Jahre          4,47 +0,01    4,47      4,46 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:42 
EUR/USD          1,1645  -0,1  -0,0014     1,1659   1,1672 
EUR/JPY          185,7  +0,0   0,0200     185,68  185,7900 
EUR/CHF          0,9126  +0,3   0,0023     0,9103   0,9121 
EUR/GBP          0,8648  -0,2  -0,0013     0,8661   0,8666 
USD/JPY          159,46  +0,1   0,2000     159,26  159,1700 
GBP/USD          1,3462  +0,0   0,0003     1,3459   1,3468 
USD/CNY          6,765  -0,0  -0,0012     6,7662   6,7662 
USD/CNH          6,7633  0,0   0,0000     6,7630   6,7625 
AUS/USD          0,7174  -0,1  -0,0009     0,7183   0,7191 
Bitcoin/USD      72.601,42  -1,4 -1.051,67    73.653,09 73.982,23 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         90,65  +3,8    3,29      87,36 
Brent/ICE         94,06  +3,2    2,94      91,12 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.504,69  -0,7   -31,13    4.535,82 
Silber           75,70  +0,6    0,45      75,26 
Platin         1.940,20  +1,2   23,16    1.917,04 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 07:23 ET (11:23 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.