ZYT hat heute offiziell die feierliche Eröffnung seines europäischen Hauptsitzes in Braunschweig, Deutschland, begangen. Herr Wang Hao, Handelsrat des Wirtschafts- und Handelsbüros des Generalkonsulats der Volksrepublik China in Hamburg, nahm als chinesischer Vertreter an der Veranstaltung teil und hielt eine Rede. Zu den anwesenden deutschen Ehrengästen gehörten Frank Graffstedt, Vorsitzender des Stadtrats von Braunschweig, sowie Gerold Leppa, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Braunschweig. Darüber hinaus waren hochrangige Vertreter von Unternehmen wie Volkswagen Group, Sinotruk Europe, FAW Hongqi Germany, NVIDIA und HERE sowie akademische Vertreter der TU Braunschweig eingeladen. Im Rahmen der Zeremonie gab ZYT offiziell zwei bedeutende aktuelle Geschäftsentwicklungen bekannt und präsentierte erstmals sein Multimodal Foundation Model für den europäischen Markt. Dies markiert den umfassenden Übergang der langfristigen Strategie "In Europe, for Europe" in eine neue Phase der gemeinsamen Gestaltung eines lokalen Ökosystems.

Führende Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft versammeln sich am europäischen Hauptsitz von ZYT

Die Eröffnungsfeier stand unter dem Motto "Further Together". In seiner Ansprache betonte Wang Hao, Handelsrat des Wirtschafts- und Handelsbüros des chinesischen Generalkonsulats in Hamburg, dass die Region Braunschweig-Wolfsburg das Kerngebiet der deutschen Automobilindustrie darstellt. Das herausragende Umfeld einer "engen Verzahnung von Forschung und Industrie" biete innovative Unternehmen wie ZYT ideale Voraussetzungen, um sich in Deutschland nachhaltig zu etablieren. Er hob hervor, dass die Entscheidung von ZYT, hier seinen europäischen Hauptsitz zu errichten, ein "lebendiges Beispiel für die tiefe industrielle Integration und die komplementären Stärken Chinas und Deutschlands" sei. Er wünschte ZYT viel Erfolg dabei, diesen neuen Ausgangspunkt zu nutzen, um gemeinsam mit deutschen Partnern die Einführung neuer Technologien sowie den Aufbau eines Ökosystems für umfassende autonome Fahrszenarien voranzutreiben.

An der offiziellen Banddurchtrennung nahmen unter anderem Gerold Leppa, Leiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Braunschweig, sowie Vertreter aus Industrie und Wissenschaft teil, darunter Dr. Carsten Krömke, Senior Executive Director of Integrated Infotainment Data Systems and Computing Systems bei der Volkswagen Group, Gao Changwei, General Manager der europäischen Region von Sinotruk, Sun Guowang, Unternehmensberater von FAW Hongqi Germany, sowie Prof. Dr.-Ing. Roman Henze von der TU Braunschweig. Gemeinsam mit dem Führungsteam von ZYT, darunter CEO Shaojie Shen und Europa-Leiter Nils Oldemeyer, vollzogen sie die offizielle Eröffnung des europäischen Hauptsitzes.

Förderung gegenseitiger Stärkung der chinesischen und europäischen Automobilindustrie

Im Rahmen der Eröffnungsfeier gab ZYT offiziell zwei bedeutende Geschäftserfolge bekannt, die sowohl der chinesischen als auch der europäischen Automobilindustrie zugutekommen.

Zur Stärkung lokaler Partnerschaften in Europa kündigte ZYT eine Zusammenarbeit mit der Volkswagen Group Europe für ein Proof-of-Concept-Projekt (POC) der nächsten Generation intelligenter Fahrtechnologien an. Das Versuchsfahrzeug basiert auf Volkswagens ikonischer vollelektrischer Plattform ID. Buzz. Es handelt sich um das erste Nutzfahrzeug von Volkswagen, das mit einer chinesischen Lösung für intelligentes Fahren ausgestattet wird und in Kürze auf europäischen Straßen getestet werden soll. Dies unterstreicht, dass die Technologie von ZYT in der Lage ist, globale Automobilhersteller direkt vor Ort in Europa zu unterstützen.

Zur Unterstützung der globalen Marktexpansion treibt ZYT zudem die Zusammenarbeit mit Sinotruk, einem der weltweit größten Hersteller von Schwerlast-Lkw, voran. Ziel ist die Bereitstellung intelligenter Fahrerassistenztechnologien für Nutzfahrzeuge, die speziell auf die Anforderungen europäischer Kunden zugeschnitten sind. Darüber hinaus werden beide Unternehmen künftig auch die Möglichkeiten einer lokalen Produktion in Europa prüfen.

Video: https://youtu.be/sM79buklIH4?si=UWcStBaUhMQTxAK0

Vertiefung des lokalen Ökosystems und Integration in Europas Innovationscluster

Als wichtigen Schritt beim Aufbau seines lokalen Ökosystems gab ZYT offiziell eine Partnerschaft mit der TU Braunschweig bekannt. Gemeinsam sollen Forschungsprojekte mit lokalem Bezug durchgeführt werden, darunter das POC-Projekt rund um den Volkswagen ID. Buzz. Ziel ist es, ZYT tief in die etablierten Innovationscluster der Region in den Bereichen Luftfahrt und Automobilindustrie zu integrieren.

Gleichzeitig hat die Europa-Zentrale die lokale Personalrekrutierung vollständig aufgenommen. Dabei werden zentrale Funktionen wie Business Development (BD) und lokale Forschung und Entwicklung umfassend besetzt. Im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung und den regulären Betrieb treibt ZYT außerdem den Aufbau von Rechenzentren voran und hat parallel dazu entsprechende Straßentestprogramme in Europa gestartet.

Europapremiere des Multimodal Foundation Model

In den vergangenen Jahren hat ZYT weltweit mehr als 130 Fahrzeugmodelle in Serienprojekten unterstützt und mit 34 Kernpartnern zusammengearbeitet, um ausgereifte Lösungen für intelligentes Fahren im Rahmen globaler Fahrzeugprogramme bereitzustellen.

Angesichts der komplexen grenzüberschreitenden Vorschriften Europas, der vielfältigen Straßenbedingungen sowie eines Marktes, in dem Verbrennungs- und Elektrofahrzeuge parallel existieren, stoßen traditionelle Systeme für intelligentes Fahren, die auf hochauflösenden Karten und regelbasierten Algorithmen basieren, an ihre Grenzen. Ihre Generalisierungsfähigkeit ist begrenzt und die Anpassung an unterschiedliche Fahrzeugplattformen verursacht hohe Kosten.

Bei der Eröffnung seines europäischen Hauptsitzes stellte ZYT deshalb offiziell seinen neuesten universellen technologischen Kernansatz für den europäischen Markt vor das Multimodal Foundation Model. Dieses verfügt über herausragende Fähigkeiten zur Generalisierung über verschiedene Branchen- und Anwendungsszenarien hinweg. Die universellen Fähigkeiten dieser technologischen Grundlage reichen inzwischen weit über Pkw hinaus und unterstützen zahlreiche vertikale Anwendungsbereiche, darunter schwere Nutzfahrzeuge, Busse, autonome Logistiksysteme sowie Embodied Intelligence. In naher Zukunft wird die Technologie zudem offiziell in Europa unter realen Bedingungen getestet werden.

Mit Blick auf die Zukunft wird ZYT weiterhin in lokale Infrastruktur investieren sowie Vertrauen und Zusammenarbeit vor Ort stärken. Gemeinsam mit Partnern entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungskette wird das Unternehmen seinen Weg fortsetzen Further Together.

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