DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Inflationserwartungen steigen vorerst nicht mehr

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im April trotz der anhaltenden Sperrung der Straße von Hormus nicht weiter gestiegen. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten weiterhin, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 4,0 Prozent steigen werden. Die Erwartungen auf Sicht von drei Jahren sanken auf 2,9 (März: 3,0) Prozent, während die auf Sicht von fünf Jahren bei 2,4 Prozent verharrten.

S&P Global: Deutsche Industrie stagniert im Mai

Die deutsche Industrie hat im Mai praktisch stagniert, da explodierende Kosten und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg die Nachfrage dämpften. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 50,1 von 51,4 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,9 ermittelt worden.

S&P Global: Eurozone-Industrie verliert an Dynamik im Mai

Die Eurozone-Industrie ist im Mai zwar auf Wachstumskurs geblieben, aber der Aufschwung hat aufgrund der stagnierenden Nachfrage an Dynamik verloren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 51,6 (Vormonat: 52,2) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 51,4 Zählern ausgewiesen worden.

Beschäftigung in der Eurozone im April stabil

Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im April unverändert geblieben und hat damit trotz der durch den Krieg im Iran verursachten erhöhten wirtschaftlichen Unsicherheit Widerstandsfähigkeit gezeigt. Laut Eurostat verharrte die Arbeitslosenquote im Währungsblock der 21 Mitgliedstaaten bei 6,3 Prozent, wobei die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 84.000 sank.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im April etwas beschleunigt

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im April etwas beschleunigt. Laut einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 3,4 (März: 3,2) Prozent. Gegenüber dem Vormonat nahm die Kreditvergabe um 24 (plus 27) Milliarden Euro zu.

Chinas gemischter PMI deutet auf "Durchwursteln" der Wirtschaft hin

Chinas gemischte Daten zum Einkaufsmanagerindex deuten laut einem Kommentar von ING darauf hin, dass sich die Wirtschaft "durchwurstelt". Chinas offizieller PMI für das verarbeitende Gewerbe ist auf ein neutrales Niveau von 50 zurückgefallen, während der PMI für den Dienstleistungssektor unerwartet in den Expansionsbereich gestiegen ist. Obwohl der PMI für den Dienstleistungssektor die Erwartungen übertroffen habe, deute die Aufschlüsselung der Subindizes nicht auf einen sehr starken Ausblick hin, heißt es. Die anhaltende Outperformance des RatingDog-PMI, der sich stärker auf kleinere und exportorientierte Unternehmen konzentriert, deute unterdessen darauf hin, dass die externe Nachfrage die inländische Nachfrage übertreffe, so ING.

DJG/DJN/apo

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June 01, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

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