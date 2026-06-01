Österreichische Sicherheitsforscher:innen haben eine Möglichkeit gefunden, sensible Daten von Nutzer:innen über eine manipulierte Website auszuspionieren. Für die Angriffsmethode namens "Frost" wird kein lokaler Zugriff benötigt. Weil immer mehr Geschäftsprozesse direkt über Webanwendungen laufen, haben sich Browser in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Angriffsziel für Cyberkriminelle entwickelt. Unternehmen berichten, dass die Zahl browserbasierter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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