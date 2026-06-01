© Foto: Lefteris Pitarakis - APDie BlackBerry-Aktie ist in nur drei Monaten um mehr als 160 Prozent gestiegen. Anleger wetten auf Robotik, KI und autonome Systeme.BlackBerry erlebt gerade eine der spektakulärsten Kursrallyes seiner Börsengeschichte. Die Aktie des ehemaligen Smartphone-Pioniers ist in den vergangenen drei Monaten um mehr als 160 Prozent gestiegen. Damit nähert sich der Titel wieder Kursniveaus, die zuletzt während des Meme-Stock-Hypes Anfang 2021 erreicht wurden. Anleger setzen dabei zunehmend auf ein neues Narrativ rund um künstliche Intelligenz, Robotik und autonome Systeme. Im Mittelpunkt der Euphorie steht die QNX-Sparte des Unternehmens. Die Softwareplattform läuft bereits in rund 275 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
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