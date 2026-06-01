© Foto: 1232604551Seit der Bekanntgabe des US-Regierung mit IBM in Sachen Quantencomputing gemeinsame Sache zu machen, kennt die Aktie nur noch eine Richtung.IBM teilte zudem in der letzten Woche mit, in den kommenden fünf Jahren mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Quantencomputing zu investieren. Ziel sei es, bis 2029 den ersten großskaligen Quantencomputer zu bauen, der komplexe Berechnungen zuverlässig und fehlerfrei ausführen kann. Dem war vorausgegangen, dass die Trump-Regierung insgesamt 2 Milliarden US-Dollar in Form von Beteiligungen in neun Quantencomputer-Unternehmen investieren will. IBM soll dabei die Hälfte der Mittel für ein neues Joint Venture mit dem Namen "Anderon" erhalten, das zur ersten …Den vollständigen Artikel lesen
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