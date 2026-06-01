Solingen (ots) -Viele Handwerksbetriebe leisten hervorragende Arbeit - trotzdem wird es zunehmend schwieriger, sich dauerhaft vom Wettbewerb abzuheben und neue Kunden zu gewinnen. Denn noch bevor ein potenzieller Auftraggeber überhaupt Kontakt aufnimmt, entsteht online bereits ein erster Eindruck vom Unternehmen. Genau dort entscheidet sich heute oft innerhalb weniger Sekunden, ob Vertrauen entsteht oder ob Interessenten weitersuchen. Doch worauf kommt es dabei wirklich an?Über viele Jahre funktionierte Kundengewinnung im Handwerk nach einem einfachen Prinzip: Gute Arbeit sprach sich herum. Empfehlungen sorgten fast automatisch für neue Aufträge. Doch heute fällt die eigentliche Entscheidung meist online. Potenzielle Kunden lesen Bewertungen, besuchen Websites oder schauen sich Social-Media-Profile an. Innerhalb weniger Sekunden entsteht dabei ein erster Eindruck darüber, ob ein Betrieb professionell und vertrauenswürdig wirkt. Genau hier verlieren viele Handwerksbetriebe täglich potenzielle Kunden, ohne es überhaupt zu bemerken. Denn fachlich gute Arbeit allein reicht nicht mehr aus, wenn sie online weder sichtbar noch nachvollziehbar präsentiert wird. Statt Glaubwürdigkeit entsteht Unsicherheit - und Unsicherheit führt fast automatisch zu Preisvergleich und Skepsis. "Viele Betriebe merken erst viel zu spät, dass nicht ihre Leistung das Problem ist, sondern der Eindruck, den potenzielle Kunden vor dem ersten Gespräch gewinnen", erklärt Liborio Manciavillano, Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH."Der effektivste Weg zu besseren Anfragen ist heute nicht mehr lautere Werbung, sondern sichtbares Vertrauen", betont Liborio Manciavillano. Der Handwerksunternehmer hat die Veränderung im Kundenverhalten im eigenen Betrieb unmittelbar erlebt und früh erkannt, dass Kunden längst nicht mehr automatisch den günstigsten Anbieter wählen. Stattdessen entscheiden sie sich für den Betrieb, bei dem sie sich sicher fühlen. Genau an diesem Punkt setzt auch die HWS Handwerks-Schmiede GmbH an. Das Unternehmen unterstützt mittelständische Handwerksbetriebe dabei, ihre Außenwirkung, ihre digitale Kundengewinnung und ihre internen Abläufe professioneller aufzustellen. Ziel ist es, aus guter handwerklicher Arbeit eine sichtbare Leistung zu machen, die Kunden bereits vor dem ersten Kontakt überzeugt. Dabei zeigt sich immer wieder derselbe Zusammenhang: Betriebe mit einem klaren digitalen Auftritt gewinnen schneller Vertrauen, erhalten bessere Anfragen und geraten deutlich seltener unter Preisdruck.Warum gute Handwerksbetriebe trotz Empfehlungen Aufträge verlierenEmpfehlungen spielen im Handwerk nach wie vor eine große Rolle - allerdings funktionieren sie heute grundlegend anders als noch vor einigen Jahren. "Die Empfehlung öffnet die Tür, aber das digitale Bild entscheidet, ob der Kunde wirklich durchgeht", erklärt Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. Dennoch behandeln zahlreiche Handwerksbetriebe ihre Online-Präsenz nach wie vor stiefmütterlich. Obwohl die handwerkliche Qualität stimmt, fehlt häufig ein professioneller und verlässlicher Eindruck.Besonders problematisch wird das dann, wenn der Betrieb online austauschbar wirkt. Eine unübersichtliche Website, fehlende Bewertungen oder kaum sichtbare Projekte sorgen schnell dafür, dass Interessenten wieder abspringen, bevor es überhaupt zu einer Anfrage kommt.Eine professionelle Außenwirkung als Garant für Glaubwürdigkeit und KundenqualitätDer erste digitale Eindruck entscheidet damit heute maßgeblich darüber, wie ein Kundengespräch überhaupt beginnt. Betriebe, die online professionell auftreten, sichtbare Projekte zeigen und klare Informationen bereitstellen, erhalten bereits vor dem ersten Kontakt einen entscheidenden Vertrauensvorschuss. Dadurch verändert sich auch die gesamte Gesprächsdynamik. Aussagen wie "Ich habe Ihre Bewertungen gelesen" oder "Ich habe schon viel Gutes über Ihren Betrieb gehört" zeigen, dass sich potenzielle Kunden bereits bewusst mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben. "Vertrauen sorgt dafür, dass der Kunde die Kompetenz und die Person bewertet - fehlendes Vertrauen sorgt dafür, dass nur der Preis zählt", bringt Liborio Manciavillano es auf den Punkt.Ein professioneller Außenauftritt beeinflusst jedoch nicht nur die Wahrnehmung eines Betriebs, sondern auch die Qualität der eingehenden Anfragen. Unternehmen, die online sichtbar, klar strukturiert und vertrauenswürdig auftreten, ziehen deutlich häufiger Interessenten an, die bereits vorbereitet in das Gespräch gehen. Sie kennen die Leistungen, haben sich informiert und bringen dem Unternehmen von Beginn an mehr Vertrauen entgegen.Dadurch verlaufen Gespräche häufig effizienter und zielgerichteter. Kunden hinterfragen weniger grundlegende Dinge, entscheiden schneller und interessieren sich stärker für konkrete Lösungen statt ausschließlich für den Preis. Genau darin sieht Liborio Manciavillano heute einen der größten Unterschiede zwischen austauschbaren Anbietern und Betrieben, die sich langfristig erfolgreich am Markt positionieren.Sichtbarkeit, Klarheit und nachvollziehbare Abläufe für mehr Sicherheit im HandwerkVertrauen entsteht allerdings nicht zufällig, sondern wird Schritt für Schritt aufgebaut - durch Sichtbarkeit, Klarheit und nachvollziehbare Abläufe. Genau dabei unterstützt Liborio Manciavillano mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH mittelständische Unternehmen aus dem Handwerk. Im Fokus stehen dabei vor allem drei Bereiche: Bewertungen, Außenwirkung und nachvollziehbare Kommunikation.Ein wichtiger Schritt besteht darin, zufriedene Kunden regelmäßig aktiv um Google-Bewertungen zu bitten. Denn genau diese Bewertungen dienen vielen Interessenten heute als erste Orientierung. Gleichzeitig braucht es eine Website, die klar vermittelt, welche Leistungen angeboten werden, wer hinter dem Betrieb steht und wie die Zusammenarbeit abläuft. Fehlende Informationen oder unübersichtliche Inhalte sorgen dagegen schnell für Unsicherheit. "Viele Betriebe unterschätzen, wie stark einfache Klarheit bereits Vertrauen schafft", erklärt Liborio Manciavillano.Zusätzlich unterstützt die HWS Handwerks-Schmiede GmbH Handwerksbetriebe dabei, ihre Arbeit sichtbar zu machen - etwa durch Vorher-Nachher-Bilder, Einblicke in laufende Projekte oder nachvollziehbare Inhalte auf Social Media. Ziel ist es, potenziellen Kunden bereits vor dem ersten Gespräch ein klares Bild vom Betrieb zu vermitteln. Denn genau dadurch entsteht Vertrauen - und aus Interessenten werden deutlich häufiger konkrete Anfragen.Genau darin sieht Liborio Manciavillano heute einen der entscheidenden Faktoren dafür, warum manche Handwerksbetriebe deutlich leichter Vertrauen aufbauen als andere. "Gute handwerkliche Arbeit bleibt die Grundlage für langfristigen Erfolg. Entscheidend ist heute allerdings, ob potenzielle Kunden diese Qualität bereits online erkennen können", fasst er zusammen.Sie wollen Ihren Handwerksbetrieb online professionell positionieren, mehr Vertrauen bei potenziellen Kunden aufbauen und dadurch gezielt bessere Anfragen gewinnen? Dann melden Sie sich jetzt bei Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH (https://www.handwerks-schmiede.de) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:HWS Handwerks-Schmiede GmbHE-Mail: info@handwerks-schmiede.deWebsite: https://www.handwerks-schmiede.deRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: HWS Handwerks-Schmiede GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175931/6285977