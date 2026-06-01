HENSOLDT Aktie - Der Rüstungselektronik-Spezialist HENSOLDT AG liefert dem Kapitalmarkt ein weiteres Signal für die anhaltende Dynamik im europäischen Verteidigungssektor. Während Umsatz- und Ergebnisziele unverändert bleiben, hebt das Unternehmen überraschend seine Cashflow-Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Für Anleger ist das eine wichtige Entwicklung. Denn gerade in der aktuellen Phase des Verteidigungsbooms rückt neben dem Auftragseingang zunehmend die Fähigkeit in den Fokus, aus den Milliardenaufträgen auch tatsächlich liquide Mittel zu generieren. Mehr Geld aus laufenden Aufträgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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