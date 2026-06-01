Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 01.06.26 | Überblick für KW 23

Die US-Aktienmärkte präsentieren sich weiterhin in robuster Verfassung. Im Fokus der Anleger steht dabei insbesondere der Dow Jones, der sich zuletzt nahe seines Allzeithochs etablieren konnte. In dieser aktuellen Ausgabe von Börse Aktuell analysieren wir die Kursentwicklung der vergangenen Handelswoche und geben eine fundierte Dow Jones Prognose für die kommende Woche.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

?? Drei Key Takeaways - Dow Jones aktuell

Aufwärtstrend bleibt intakt Der Dow Jones notiert weiterhin nahe seines Allzeithochs und hält sich sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleiben neue Rekordstände wahrscheinlich.

Der Dow Jones notiert weiterhin nahe seines Allzeithochs und hält sich sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleiben neue Rekordstände wahrscheinlich. Allzeithoch rückt in greifbare Nähe Ein Ausbruch über die Widerstandszone um 51.184 Punkte könnte den Weg in Richtung 51.400 bis 51.650 Punkte freimachen. Damit bleibt die Chance auf neue Höchststände in den kommenden Handelstagen bestehen.

Ein Ausbruch über die Widerstandszone um 51.184 Punkte könnte den Weg in Richtung 51.400 bis 51.650 Punkte freimachen. Damit bleibt die Chance auf neue Höchststände in den kommenden Handelstagen bestehen. Wichtige Unterstützung bei 50.800 bis 50.100 Punkten Sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen, bilden die SMA20 im 4-Stunden-Chart (50.810 Punkte) sowie die SMA20 im Tageschart (50.143 Punkte) zentrale Unterstützungsbereiche. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Marken würde das bullische Gesamtbild eintrüben.

Rückblick: Dow Jones setzt Aufwärtstrend fort

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones startete bei 51.039 Punkten in die vergangene Handelswoche und notierte damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Bereits am Montag wurde das Wochenhoch bei 51.186 Punkten markiert. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung bis in den Bereich von 50.400 Punkten gelang den Käufern eine Stabilisierung.

Im weiteren Wochenverlauf bewegte sich der Index überwiegend seitwärts, ehe am Freitag ein erneuter Aufwärtsimpuls einsetzte. Der Dow Jones beendete den Handel schließlich bei 51.071 Punkten und verbuchte damit die zehnte Gewinnwoche im bisherigen Börsenjahr 2026.

Wichtige Fakten der Vorwoche

Wochenhoch: 51.186 Punkte

Wochentief: 50.373 Punkte

Wochenschluss: 51.071 Punkte

Wochengewinn: +457 Punkte

Wochenrange: 813 Punkte

Durchschnittliche Wochenrange 2026: 1.448 Punkte

Die Handelsrange lag damit deutlich unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt, was auf eine Phase der Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends hindeutet....

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