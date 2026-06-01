Der dänische Ladeanbieter Clever führt gemeinsam mit dem E-Auto-Hersteller Polestar ein Pilotprojekt zum bidirektionalen Laden durch. Dafür werden in ausgewählten Haushalten in Dänemark die Technologien Vehicle to Grid (V2G), Vehicle to Home (V2H) sowie die Notstromversorgung eines Haushalts bei Stromausfall erprobt. Im Moment fahren bereits mehr als 600.000 riesige Powerbanks auf den dänischen Straßen herum, wie es der Ladeinfrastrukturanbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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