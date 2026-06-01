Mainz (ots) -
Woche 27/26
Sonntag, 28.06.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Warum Judenhass? - Antisemitismus in Deutschland
Deutschland 2022
"Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland" um 6.30 Uhr entfällt "Die sieben Mythen der Antike" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 29.06.
Bitte Programmänderung beachten:
5.45 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums
Die Heilige Lanze
Großbritannien 2014
"Aufstieg und Fall der Minoer - Das Geheimnis der Priesterinnen" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 30.06.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.30 Täterjagd in Deutschland
Das Mädchen in der Kiste
Deutschland 2022
"Täterjagd in Spanien: Der Fall Josep Talleda" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 01.07.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Mysterien des Weltalls
Brauchen wir Feindbilder?
USA 2015
"Mythen und Monster: Quetzalcoatl" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 02.07.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Ermittler!
DNA lügt nicht
Deutschland 2018
"Ermittler! - Niedere Beweggründe" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 03.07.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Täterjagd in Deutschland
Der Parkhausmord
Deutschland 2024
"Zocken ohne Limit - Online-Glücksspiel außer Kontrolle" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6286020
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"Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland" um 6.30 Uhr entfällt "Die sieben Mythen der Antike" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
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Die Heilige Lanze
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Brauchen wir Feindbilder?
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DNA lügt nicht
Deutschland 2018
"Ermittler! - Niedere Beweggründe" entfällt
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Freitag, 03.07.
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7.00 Täterjagd in Deutschland
Der Parkhausmord
Deutschland 2024
"Zocken ohne Limit - Online-Glücksspiel außer Kontrolle" entfällt
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Cornelia Autschbach
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